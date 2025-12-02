5CP合體全帥哥 電暈粉絲被拱組男團

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》組成5對CP，10位藝人日前合體舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，打造一場夢幻盛宴，吸引300位粉絲為之瘋狂，長達8小時的演唱會與福利環節，誠意十足，台上一排望過去全是帥哥，粉絲被電暈敲碗可組成男團發片。

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲〈Baby〉展現實力，葛兆恩笑說：「經過這次默契更好，在排練的時候，Nelson還在說跳舞也可以即興。」

葛兆恩同時也透露，Nelson會主導表演，因為自己被嫌動作太老派，無辜表示：「我就是那個年代出來的嘛，也是因為他讓我找回青春的感覺。」

此外，來自香港的Martin王智騫、Kenji范麒智向近日香港宏福苑大火的逝者哀悼，以及為傷者與前線人員送上祝福，「由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比勇氣及無私奉獻。」