5D孿生科技引領城市治理 高雄摘下IDC台灣區最佳連結城市大獎

高雄市政府工務局「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」繼榮獲亞太資訊服務業組織（ASOCIO）頒發的「卓越數位轉型組織獎（Outstanding Digital Transformation Organization Award）」後，又再次獲得2025 IDC未來企業大獎(IDC Future Enterprise Awards)的「智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市(Special Award for Smart Cities - Best in Connected City)」台灣區肯定。

IDC未來企業大獎具有國際視野，是亞太地區甚至全球企業重要的獎項之一，能獲得此獎代表企業或組織在國際舞台上獲得認可，被視為對企業或組織在數位創新、科技應用和永續發展等領域傑出成就的肯定。而其「智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市」旨在表彰已成功推動轉型與數位化的政府機構，透過科技的力量，以相關基礎建設作為支撐，串聯多面向的市民服務，從而提升市民的整體服務體驗。

工務局長楊欽富指出，「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」以智慧城市工務管理為核心，結合空拍3D實景、3D建築模型、AIoT（人工智慧物聯網）、大數據分析與AI智慧決策等先進技術，打造高雄市專屬的數位孿生平台（Digital Twin Platform）。平台將建物、道路、橋梁、路燈、公園及地下管線等城市基礎建設全面3D化並整合於單一系統，同時串接市府內部及跨局處的各項資訊，不僅能即時監控城市環境，更能模擬災害情境並預測未來風險，以協助政府制定更精準的減災與防災策略，保障市民安全並提升城市治理效率。工務局並感謝主辦單位頒發「2025 IDC未來企業大獎：智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市」台灣區之肯定，這是對團隊努力的重要肯定與榮耀。

楊欽富表示，該平台透過AI演算法24小時即時監測建物結構安全，能在地震災害發生時自動通報建物安全性，震後迅速掌握受損狀況，作為後續補強與評估的重要依據。未來也可推廣至全市建物，協助市府第一時間掌握危老大樓、養老院及關鍵基礎設施是否於地震中受損，大幅提升災後救援效率與判斷準確性。平台後續將逐步擴展至工地安全監控、行道樹傾斜預警與橋梁結構安全等領域，全面導入AI技術減輕人力負擔，並強化工務緊急事件的應變能力，以科技提升城市安全與治理品質。

「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」在2025年多次獲得國內外智慧城市獎項，不僅代表國際對高雄智慧城市建設的高度肯定，也象徵高雄在數位轉型與智慧治理上的領先地位。工務局將持續推動創新應用，透過科技打造更安全、更智慧的城市環境，迎接未來各項挑戰。

