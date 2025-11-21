5D孿生科技引領城市治理 高雄摘下IDC台灣區最佳連結城市大獎
高雄市政府工務局「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」繼榮獲亞太資訊服務業組織（ASOCIO）頒發的「卓越數位轉型組織獎（Outstanding Digital Transformation Organization Award）」後，又再次獲得2025 IDC未來企業大獎(IDC Future Enterprise Awards)的「智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市(Special Award for Smart Cities - Best in Connected City)」台灣區肯定。
IDC未來企業大獎具有國際視野，是亞太地區甚至全球企業重要的獎項之一，能獲得此獎代表企業或組織在國際舞台上獲得認可，被視為對企業或組織在數位創新、科技應用和永續發展等領域傑出成就的肯定。而其「智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市」旨在表彰已成功推動轉型與數位化的政府機構，透過科技的力量，以相關基礎建設作為支撐，串聯多面向的市民服務，從而提升市民的整體服務體驗。
工務局長楊欽富指出，「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」以智慧城市工務管理為核心，結合空拍3D實景、3D建築模型、AIoT（人工智慧物聯網）、大數據分析與AI智慧決策等先進技術，打造高雄市專屬的數位孿生平台（Digital Twin Platform）。平台將建物、道路、橋梁、路燈、公園及地下管線等城市基礎建設全面3D化並整合於單一系統，同時串接市府內部及跨局處的各項資訊，不僅能即時監控城市環境，更能模擬災害情境並預測未來風險，以協助政府制定更精準的減災與防災策略，保障市民安全並提升城市治理效率。工務局並感謝主辦單位頒發「2025 IDC未來企業大獎：智慧城市特別獎－最佳智慧連結城市」台灣區之肯定，這是對團隊努力的重要肯定與榮耀。
楊欽富表示，該平台透過AI演算法24小時即時監測建物結構安全，能在地震災害發生時自動通報建物安全性，震後迅速掌握受損狀況，作為後續補強與評估的重要依據。未來也可推廣至全市建物，協助市府第一時間掌握危老大樓、養老院及關鍵基礎設施是否於地震中受損，大幅提升災後救援效率與判斷準確性。平台後續將逐步擴展至工地安全監控、行道樹傾斜預警與橋梁結構安全等領域，全面導入AI技術減輕人力負擔，並強化工務緊急事件的應變能力，以科技提升城市安全與治理品質。
「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」在2025年多次獲得國內外智慧城市獎項，不僅代表國際對高雄智慧城市建設的高度肯定，也象徵高雄在數位轉型與智慧治理上的領先地位。工務局將持續推動創新應用，透過科技打造更安全、更智慧的城市環境，迎接未來各項挑戰。
更多新聞推薦
其他人也在看
鄭黃會成求職大會？資深媒體人點"他"蠢蠢欲動！
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨舉行藍白高峰會，雙方互送禮物，也就2026選舉合作進行初步對話，而對於該怎麼合，似乎要等藍白更進一步詳談才有結果，國民黨副主席李乾龍表示，基隆市的搭配就是藍白合成功案例，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，應該也可行。＜更多內容請看影片連結＞資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目中指出，藍白合如果就李乾龍的講法，國民黨一定不虧，反正副手是民眾黨的，剛好整碗捧去，不要扯我國民黨的後腿，我認為對藍是不虧的，「但如果對柯文哲來講，每個都當副手，全部變小藍，那就等於民眾黨解散」，所以柯文哲最近復出的動作，代表他對這樣子的模式有疑慮，邱明玉更提到，2026選舉不只有縣市長的談判，還有議員席次，「小雞的席次要怎麼談」，國民黨一定會覺得，副手都讓了小雞就別談了，然而換作是柯文哲，一定是「我選不上，你也別想好過」的概念，他會藉此跟藍有談判，除非黃國昌要放生那些要選的小雞，否則這一定是民眾黨現在面臨的危機。原文出處：副手是解套？小雞怎選？邱明玉：難怪柯要出來！ 更多民視新聞報導黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒揪「這事」轟忘恩負義鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民民視影音 ・ 1 小時前
小雪極陰節氣 升陽招術看這裡
今（22）日起進入節氣小雪，氣功老師彭繼祖表示，小雪在易經卦象為「坤卦」，從小雪到大雪，六爻全陰無陽，漸漸的越來越陰沉，正當冬藏時期。頭部主陽氣，極陰期間，對頭部影響最劇。讓自己對冷空氣多一點防範，多留意脖子、後腦、膝蓋的保暖，同時注意穿襪套保暖腳部也是一件非常重要的事。自由時報 ・ 1 小時前
網球》義大利衛冕軍淘汰比利時 連3年勇闖台維斯盃冠軍戰
貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）、科博利（Flavio Cobolli）接連搶勝，幫助義大利衛冕軍以點數2：0淘汰比利時，連續第3年挺進台維斯盃冠軍戰。歷史悠久的台維斯盃，為國家對抗的男網團體賽，義大利雖然少了辛納（Jannik Sinner）、穆塞蒂（Lorenzo Musetti）自由時報 ・ 1 小時前
烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了
即時中心／林耿郁報導台南後壁區驚傳垃圾場大火！用來堆置7月份丹娜絲風災廢棄物的「烏樹林暫置場」昨（21）晚不明原因起火，且火勢迅速蔓延，如今仍在延燒。有網友認為，這種規模的火警，很可能要花2、3天，甚至一周才能撲滅。民視 ・ 1 小時前
不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。＜更多內容請看影片連結＞專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中表示，中國以前處理外交關係的部會叫做「禮部」，講得就是禮貌，沒有禮貌就不用搞外交了，直接交給兵部處理，吳崑玉批，中國現在搞戰狼外交，完全違反這個準則，例如說手插口袋的畫面，這樣子侵犯性的舉動，不只得罪的當事國家，其他的國家也會覺得，「中國的外交官員就這水準」，誰還願意跟你打交道，吳崑玉更說，中國自己搞成這樣，為了穩固政權向國內的小粉紅大內宣，「受傷的是自己的國際形象，在未來絕對是一場災難」。原文出處：教訓高市早苗！落實戰狼！吳崑玉：中國外交史災難！ 更多民視新聞報導中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了民視影音 ・ 1 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 18 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 21 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前