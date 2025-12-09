5F自拍售兒少性影像 起訴3嫌

主打「自拍外流影片」的色情平台「5F自拍網站」遭查出以爬蟲程式蒐集偷拍及兒少性影像牟利，營運模式宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署9日偵結，依兒少性剝削及組織犯罪條例起訴李家宏、吳威達、賴騏鴻3人，並聲請沒收1571萬餘元不法所得，並求處李男5年、賴男3年徒刑。

起訴書指出，「5F自拍網站」由3人採商業模式共同經營，李家宏為「事可得國際有限公司」工程部主管，負責網站維護與爬蟲程式開發；吳威達為行銷主管，負責蒐羅性影像、更新片源及處理下架通知；賴騏鴻則是廣告代理商，負責廣告投放與金流運作，3人明確分工、共同營利。

檢方調查發現，網站使用自行開發的爬蟲程式，在網路平台及Telegram群組大量抓取偷拍及性影像，包含數年前受害者遭偷拍的私密內容，影像經重新編輯後上傳，並以「外流」、「學生妹」等關鍵字吸引流量，每日平均有逾5萬人次點閱。

網站採訂閱制，每月收費129元，並接受色情及博弈廣告投放，形成雙重收入，自113年1月至114年8月，網站未設審查機制，放任會員上傳違法內容，累計收入達1571萬餘元，經查共有62件兒少受害通報。

橋檢今年8月5日指揮警方搜索「事可得公司」及賴男住處，查扣現金85萬餘元、虛擬貨幣USDT4萬餘顆及帳戶存款550萬餘元，同步要求封網下架影片，3人因犯嫌重大、具串證及逃亡之虞，均遭法院羈押禁見。

檢方指出，此案顯示網路平台已成性影像散布管道，3人以營利方式販售兒少影像，侵害重大，請求法院從重量刑，並沒收犯罪所得，防止非法收益流入市場。