「5F自拍」網站如創意私房翻版 檢起訴3嫌具體求刑

色情網站「5F自拍（porn5f.com）」涉嫌提供及販售偷拍與兒少不雅影像，猶如「創意私房」翻版，今年8月遭查獲送辦，橋頭地檢署近日偵結，起訴3名嫌犯並具體求刑。

橋頭地檢署。（圖／資料畫面）

檢警調查，「5F自拍（porn5f.com）」色情網站標榜自拍外流影片，該網站採會員制，會員訂閱每月須支付129元，即有權現瀏覽下載往展提供的不雅性影像，同時還有廣告收益，檢警查出該網站2024年1月至2025年8月，靠蒐集上傳不雅影像並提供平台給會員，不法收入高達1571萬元。

檢警查出，該公司及網站由嫌犯李家宏、吳威達及賴騏鴻3人設立經營，李擔任公司工程部主管負責管理維護網站及開發爬蟲程式，吳男為行銷部主管負責蒐集不雅畫面及更新片源等業務，賴男為廣告代理商，為廣告商窗口並處理公司財務。

橋頭地檢署指揮警方於今年8月5日執行搜索行動，搜索該公司與嫌犯住處，共計查扣現金85萬餘元、公司存款550多萬及虛擬貨幣4萬多顆，3名嫌犯遭拘提檢方複訊後法院裁准羈押禁見，該網站同時也被關閉。

全案橋頭地檢署今日偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴3人，李男遭具體求處5年、賴男3年有期徒刑，檢方並聲請沒收犯罪所得1571萬元。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

