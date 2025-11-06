5G專網落地見效 製造業與展演領域成應用主力

政府推動5G專網有成，其中，製造業及文藝展演成應用主力。專家指出，許多業者反映導入5G專網後，營收、良率及作業效率均明顯提升，顯見AI與5G正加速產業數位轉型，是推動智慧製造的關鍵力量。

5G Demo Day活動6日登場，資策會產業分析師蘇奕霖以「5G專網執行成果與趨勢觀察」為題發表演說。自推動台灣5G專網以來，目前共有136件通過審查，主要應用在製造業以及文藝展演。

根據調查，85%業者認為5G專網具備顯著效益，具體成果包括營收成長、良率提升、改善作業效率等。蘇奕霖說：『(原音)相關效益包含像是在增加的效益，不管是營收成長，或者良率提升，甚至作業效率提升。展演部分，有增加一些新的展演活動，有更多的售票機會，帶動人潮跟周邊商品銷售。』

製造業應用部分，蘇奕霖解釋，最常見的包括自動導引車(AGV)搬運與巡檢系統，AGV能自主進行路線判斷與任務執行，降低人力需求，也顯著提升物流與生產效率。

他進一步舉例，半導體業者導入5G與AI技術，應用於產品瑕疵檢測與修補、員工行為辨識等場域，並透過影像分析與即時數據傳輸，助企業優化生產流程、降低人力與維運成本，提升毛利。工安管理方面，系統可即時辨識員工是否遵守廠區操作規範或穿戴防護裝備，強化管理流程，減少意外事故發生。蘇奕霖總結AI與5G應用正逐步改變製造業樣貌，是推動智慧製造的關鍵引擎。

展望未來，蘇奕霖說，5G專網成效可期，不過仍有部分挑戰待解，像是建置成本偏高、技術複雜度高及申請制度繁瑣等。他認為未來需要產官學共同合作，打造創新商業模式，並且簡化申請流程，降低中小企業導入門檻，加速形成應用生態系。