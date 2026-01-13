5G效益發酵 新電信三雄2025年獲利大爆發

中華電信工會3日控訴陳玉珍介入公司員工升遷，並要求金門營運單位採取行動，保護員工權益和體制。(中華電信示意圖) 圖: 取自中華電信CSR粉絲團 (資料照)

[Newtalk新聞] 新電信三雄2025全年財報繳出亮眼成績單，中華電年營收2,361.1億元創歷史新高，每股稅後純益（EPS）4.99元，創八年來新高，續登獲利王寶座。台灣大全年營收1,987.6億元，EPS 4.77元，創2019年以來新高。遠傳全年營收達1,103.46億元，EPS 3.81元，超越財測目標，創下歷史新高。

以下是中華電營運表現成績單：

中華電信（12日）公布114年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。114年度全年合併自結營業收入達2,361.1億元，年增2.7%，創歷年新高；營業淨利為485.5億元，年增3.6%；稅前淨利為502.6億元，年增5.3%；歸屬於母公司業主淨利為386.9億元，年增4.0%；累計每股盈餘為4.99元，年增4.0%，亦刷新八年記錄。

12月單月合併自結營收為232.6億元，營業淨利為34.3億元，稅前淨利為35.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.8億元，EBITDA為68.6億元，每股盈餘(EPS)為0.35元。

董事長簡志誠表示，感謝全體員工努力打拼、持續精進，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司整體貢獻提升三大引擎帶動下，114年度中華電信繳出非常亮麗的合併財務績效。全年營業收入達成率約101.0%至101.5%，營業淨利達成率約103.9% 至107.2%，稅前淨利達成率約105.0%至109.0%，每股盈餘達成率約103.5%至108.0%，各項關鍵財務指標均皆超越年度財測高標，展現公司穩健的營運體質與成長韌性，亦不負投資人長期支持與期待。

總經理林榮賜指出，114年度中華電信不僅連續六年盈餘正成長，更於本年度創下近八年來新高的獲利表現，營業收入亦再度突破2,300億，達2,361.1億，刷新歷史新高。此一亮眼的財務成果，主要歸功於集團各公司持續深耕核心業務，並成功開創多元成長動能，展現公司策略執行力與長期競爭優勢。

114年度，中華電信固網寬頻及行動業務持續穩居客戶數市佔率第一，帶動年度固網寬頻營收年增2.8%、行動服務營收年增率3.0%，展現核心業務穩健的成長動能。截至12月底，行動通信總客戶數達1,323.8萬戶。受惠於月租型用戶規模擴大及5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入(ARPU)提升至582元，年增4.5%，展現強勁成長動能。在固網方面，光世代寬頻用戶數達393萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增率13.3%，反映市場對高速寬頻服務需求持續攀升，進一步帶動整體固網寬頻營收穩健向上。

以下是台灣大哥大營運成績單：

台灣大114年獲利表現亮眼，主要受惠於消費電信事業穩健成長，以及企業電信事業與新科技事業皆加速擴展，全年EPS 達4.77元，較去年同期成長4%。

114年12月份自結合併營收180.5億元，營業利益21.7億元，稅後淨利13.2億元，稅後EPS為0.43元。114年全年自結合併營收1,987.6億元，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4%，稅後EPS為4.77元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，消費電信事業在SGF永續成長根基策略持續推動下，12月單月營運表現亮眼，行動服務營收加速成長，年增幅度為全年最高，月租用戶退租率亦降至0.55%，再創歷史新低。企業電信事業相關專案收入持續貢獻，加上AIDC開始挹注收入，推升電信營收年增約二成。新科技事業部分，影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務皆有亮眼成長表現。獲利方面，合併營業利益年增達25%。

以下是遠傳營運成績單：

遠傳電信（4904）公佈114年12月份及全年自結營利概況。受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動整體營運持續攀升，遠傳12月份合併總營收和合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）雙雙改寫單月歷史新高。2025年12月份遠傳合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年成長率13.5%，延續雙位數成長；合併EBITDA為33.47億元，年成長率2.6%；稅後淨利達13.04億元，每股盈餘（EPS）為0.36元。

遠傳114度合併總營收、合併EBITDA 及每股盈餘（EPS）皆創下歷史新高；全年稅後淨利則締造近20年來新高紀錄，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。114度合併總營收再度突破千億，達到1103.46億元，年成長率5.5%；年度合併EBITDA與稅後淨利分別為380.80億元與137.32億元，年成長率分別為4.9%與6.9%；全年度每股盈餘（EPS）為3.81元，超越114測目標，達成率為105%。

遠傳12月份行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）兩項指標皆穩居業界第一。整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績，展現行動通訊核心業務長期穩健向上實力。

