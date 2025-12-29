5G新科技學習 8校獲獎

科技接軌未來，台南市5G新科技學習計畫成績亮眼， 全市共八校喜獲教育部殊榮。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市５Ｇ新科技學習計畫成績亮眼，全市共八校喜獲教育部殊榮，展現深耕新科技教育的豐碩成果。

教育局表示，今年度共有教育元宇宙推廣計畫學校，包括土城、重溪、崇明國小等三校及ＶＲ融入教學推廣計畫學校的仙草實小及竹門、河東、長安國小及仁德國中等五校獲選。

土城與重溪國小透過元宇宙平台，進行跨校共學，讓學生在虛擬空間中互動交流；崇明國小與台北市西湖國小打破距離限制，應用元宇宙平台進行食農與英語文化課程。河東國小導入星星的世界ＶＲ教材；仙草實小與竹門國小結合在地文化與語言學習，發展家鄉導覽、客語學習與自然領域等課程。

長安國小與大學端共同開發《玩樂之聲Plus》ＶＲ教材，讓學生體驗海洋生物聲音及特性，並上架教育大市集達到資源共享；仁德國中以「熱對物質的影響」ＶＲ教材，引導學生進行各項熱的實驗，將抽象概念透過虛擬實境具體化提升學生的學習動力。