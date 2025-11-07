5G與衛星通訊加持！耕興營收動能回升 3Q EPS 2.53元

財經中心／余國棟報導

耕興第三季稅後EPS 2.53元，前三季稅後EPS 7.92元，10月營收3.77億元。（示意圖／PIXABAY）

耕興(6146)公告2025年第三季營運成果，耕興2025年第三季合併營收為11.27億元，合併毛利率為45％，合併稅前淨利為3.4億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.57億元，稅後每股盈餘(EPS) 2.53元；累計2025年前三季合併營收為33.57億元，合併毛利率45％，合併稅前淨利為10.49億元，歸屬於母公司稅後淨利為8.07億元，稅後每股盈餘(EPS) 7.92元。

2025年第三季合併營收年減0.67%，其中屬高毛利的檢測營收占比年減，而較低毛利的零件銷售占比年增，致合併毛利率年減7%。耕興表示，高階5G手機認證案件機種延後，今年年底前會進案開始測試，將增加檢測營收占比，提高合併毛利率。耕興同步公告2025年10月合併營收為新台幣3.77億元，較去年同期增加0.5％；累計2025年1至10月合併營收為新台幣37.34億元，較去年同期減少1.86％。

隨著 CTIA OTA 由 6.0 升級至 8.0 版，耕興表示，測試規範納入5G多載波組合與A-GPS、A-GNSS、A-Galileo等新版項目，推動國際品牌客戶轉向具備 8.0 資質的實驗室驗證，耕興掌握新一波檢測整合與技術升級契機，新增多項高頻與多頻段測試項目，檢測時數同步提升。隨聯發科天璣9500與高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5推出5G AI晶片，帶動客戶旗艦機種檢測需求，目前已陸續進案測試。

此外，3GPP Release 17導入NTN 衛星通訊，耕興已與多家國際衛星通訊服務商合作並獲認可，推動AI手機、車聯網及IoT 裝置具備「地面＋非地面」連線能力，帶動單一案件檢測費用提升。耕興指出，公司將針對北美品牌客戶在地研發的5G案件，擴大in-house 專案合作並提供更全面測試支援。2025 年第四季至 2026 年第一季將增加資本支出，擴充美國實驗室檢測產能，以增加整體營收。

