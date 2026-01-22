5G資費被嫌貴！遠傳總座用「一杯咖啡錢」比喻遭轟

不少民眾至今仍選擇續用4G方案，認為5G資費偏高、誘因不足。遠傳電信總經理井琪日前以「一杯咖啡的錢」比喻貴鬆鬆的5G資費，不少網友認為用咖啡比喻已失焦，話題隨即在PTT引發熱議。

遠傳電信總經理井琪的「咖啡論」在PTT引發網友強烈反彈。（圖／中央社）

遠傳電信總經理井琪接受《Yahoo財經大人物》專訪時，對於「5G到底貴不貴」提出看法，井琪表示目前5G最高資費1399元，平均下來一天大約40元，「就是一杯咖啡的錢」，多數民眾日常願意花費40元以上購買咖啡，卻對5G吃到飽方案感到負擔過重。她反問，「如果給你50元，讓你一整天別用手機，你願意嗎？」

井琪在專訪中表示，手機已成為萬能工具，可處理眾多事務，手機網路更是民生必需品。她強調，現代人高度依賴行動網路，5G資費設計也不可能再複製過去4G的499元甜甜價模式，否則市場終將失衡，「最後一定會出問題」。

遠傳電信總經理井琪的「咖啡論」在PTT引發網友強烈反彈。（示意圖／pexel）

然而，這番「咖啡論」卻在PTT引發網友強烈反彈，不少網友質疑咖啡比喻的合理性，「我都喝即溶式的，所以要算多少錢？」、「咖啡也很貴的說」、「咖啡比喻真的超爛，轉移焦點」、「又不是大家都每天喝咖啡」、「有水喝幹麻每天喝咖啡？」、「能當上董事長，價值觀果然跟平民不一樣」、「邏輯死亡的發言」、「咖啡價差很大耶，美聯社一杯不用15元」。

也有網友從實際使用層面提出看法，「根本沒回重點，我4G每天不到17元就夠用了，為何要升級」、「吃到飽但不能熱點，才是我不辦的理由」、「5G貴不貴一回事，根本就沒達到5g的速度」、「假設用中國、日本、韓國的比較 ，台灣5G涵蓋率還有網速對得起的這個費用嗎？」、「問題是當初4G吃到飽，現在要推5G，讓人家習慣吃到飽再來說流量，使用者習慣本來就不是這麼容易改變的」。還有網友直言，「5G都推出幾年了，到現在也還一堆收訊不穩的地方，除了影響使用之外還會造成手機更耗電，台灣的5G對很多人來說根本就是花更多錢的冤大頭。」

