5G遠距結合AI醫療科技 打造台灣數位心理治療

（中央社記者黃旭昇新北4日電）亞東醫院今天發表「5G遠距AI數位療法」，將眼動減敏與歷程更新療法導入遠距心理治療，並結合人工智慧語意分析與逐字稿生成功能，打造可近性更高的數位心理照護模式。

2025台灣醫療科技展今天開幕，國家衛生研究院、亞東醫院與遠傳電信共同發表「5G遠距AI數位療法」，將眼動減敏與歷程更新療法（EMDR）導入遠距心理治療。

亞東醫院副院長張至宏在新聞稿說，現代生活壓力使心理創傷成為「文明病」，亞東醫院透過心理師團隊進行遠距會談與系統驗證。導入AI後，可自動生成逐字稿與摘要，提供心理師精準、個人化治療參考。

眼動減敏與歷程更新療法EMDR是透過雙側刺激，如眼球運動、敲擊或聲音，引導患者回想創傷記憶，以重新處理並減輕負面情緒的心理治療方式。

亞東醫院表示，EMDR為國際認可的心理治療方式，適用於創傷後壓力症候群（PTSD）、憂鬱症等。透過5G遠距模式，患者可在家端以視訊方式完成療程，降低就醫障礙，也有助提升求助意願。心理師能更有效率地掌握個案狀況，協助建構精準的數位治療流程。

國衛院院長司徒惠康表示，遠距心理治療整合實證療法具高度發展潛力。國衛院作為國家級研究機構，期待與電信業者、醫院建構「產政研醫」模式，以科學方法建立可信賴、易取得的新型心理健康服務。

遠傳電信執行副總胡德民表示，5G遠距診療平台已廣泛應用於偏鄉、急診、居家照護與救災場域，能提供低延遲且穩定的連線品質。此次跨界合作希望進一步縮短心理治療的距離與時間限制，讓民眾能更快速獲得心理支持與專業協助。（編輯：方沛清）1141204