5G＋AI走進心理治療室》亞東醫院示範未來心健照護 臨床應用真正落地
亞東醫院運用高擬真與虛擬實境技術，透過情境模擬加速臨床醫護養成，讓科技成為守護病人安全。（圖片來源／亞東醫院提供）
在後疫情時代，心理健康需求大幅攀升，但精神醫療人力有限、民眾仍常因時間與交通因素而延誤就醫。
為縮短心理照護落差，亞東醫院與國家衛生研究院、遠傳電信合作，推動「5G遠距AI數位療法」臨床落地，將國際實證的EMDR（眼動減敏與歷程更新）療法結合5G與生成式AI，從專業心理治療室延伸至患者家中，建立台灣第一批可被臨床驗證的數位心理健康模式。
此合作以國衛院的醫療研發能量為基礎，由遠傳提供5G平台與AI技術，亞東醫院負責臨床測試與實證，三方共同嘗試回答一個核心問題：生成式AI如何真正落地在醫療現場，而非只停留在技術概念？
AI不是取代，而是協助臨床
亞東醫院副院長張至宏表示，現行心理師的書寫紀錄量大，會談後還得花時間整理逐字稿與重點摘要；若在遠距情境下，還要兼顧技術操作，負荷更重。
此次導入的 AI 工具完全從臨床需求出發，讓心理師能把更多心力放在個案身上。系統可自動將會談語音轉成逐字稿，減少繁瑣的人工輸入；同時也能整理情緒線索與治療進度，產生重點摘要；透過語意分析協助治療師判讀語氣中的壓力變化與情緒轉折；並根據患者的歷程生成個人化的治療紀錄與建議，成為臨床工作的有效輔助。
張至宏強調，AI不是取代臨床專業，而是讓心理師將更多時間放在治療本身，而非文書。「如果AI能讓治療更連續、更可近，它就是有價值的臨床工具。」
亞東醫院副院長張至宏表示，科技能回應現代壓力與創傷帶來的文明病。本次合作由亞東提供臨床指引，目標從「治療創傷」拓展至「提升全民心理健康」。（圖片來源／亞東醫院提供）
EMDR遠距化：5G低延遲讓眼動治療不受限
EMDR是國際間具實證基礎、用於創傷治療的心理療法，透過眼球追蹤與雙側刺激協助患者處理創傷記憶。傳統上EMDR必須在同一空間進行，避免影像延遲影響治療節奏。
張至宏表示，此次合作以 5G 作為底層技術，使 EMDR 首次具備「遠距化」的可行性。透過低延遲影像，治療師能即時引導患者的眼動軌跡；穩定的傳輸品質則避免了視訊卡頓所造成的不安全感，同時患者也能以手機或平板進行操作，進一步降低就醫門檻，讓創傷治療不再受限於同一空間。
遠傳執行副總胡德民指出，心理健康是最需要突破地域限制的領域之一。透過遠距EMDR，住在偏鄉、交通不便或因創傷難以出門的患者，可以在家就獲得專業介入。
「技術的價值不是炫麗，而是能不能讓治療與照護更可近。」胡德民說。
從臨床驗證出發：讓數位療法真正可被使用
亞東醫院在此次合作中扮演臨床把關者，為了讓系統能真正走進醫療現場，他們召集院內外多位心理師進行一對一測試，觀察遠距 EMDR 的影像反應是否足夠即時、AI 摘要內容是否貼近臨床語言、整體互動是否影響心理師與個案之間的關係建立，以及介面設計能否降低個案在心理治療中的焦慮感。
張至宏表示，所有這些回饋都再回到技術團隊進行調整，形成一個真正以臨床需求為核心的開發流程。「我們的目標不是只做出一個系統，而是做出『心理師在日常會用、病人願意用』的治療工具。」
生成式AI協助個案追蹤，提升治療連續性、避免中斷
台灣心理健康服務的困境之一，是心理諮商往往需要長期追蹤，但患者常因搬家、工作變動或創傷反應而停止治療。
張至宏強調，數位療法的導入，讓心理治療可以不因距離或場域中斷，患者即使跨縣市、跨院所移動，也能持續由同一位心理師追蹤。同時，AI生成的會談摘要與語意分析，讓治療紀錄更加精準，能清楚回溯情緒變化的軌跡，協助心理師掌握治療進程。此外，在家即可進行視訊心理治療，大幅降低走進諮商室的心理壓力，也提高了民眾願意接受治療的意願。
國衛院院長司徒惠康也表示，遠距EMDR與AI工具的結合，有助打造更普及、可負擔、可信賴的數位心理照護模式，讓心理健康不再是難以取得的專業服務。
產政研醫協作打造未來心理健康生態系
三方合作的模式，不只是技術導入，更代表台灣正在建立新的心理健康基礎建設。國衛院負責提供醫療科學證據與研究設計，確保療法具備紮實的實證基礎；亞東醫院則承擔臨床驗證與治療流程規劃的重要角色，讓系統能真正符合臨床需求並順利落地應用；遠傳電信則以其5G平台、生成式AI技術與資安整合能力作為支撐，使整體系統能在安全、穩定的環境下運作，並順利延伸至遠距心理治療場景。
目前系統已通過HIPAA資安認證，並逐步整合國際實證療法、AI洞察與即時生理偵測，未來可望發展更個人化的自動化心理健康監測與早期預警工具。
張至宏表示，「我們希望這不是為少數有疾病的病人設計，而是為每個在壓力下努力生活的人打造的日常工具。」
國家衛生研究院、亞東醫院與遠傳電信共同舉辦「5G遠距AI數位療法發表會」，由遠傳執行副總胡德民、國衛院院長司徒惠康、亞東醫院院長邱冠明及副院長張至宏共同出席。（圖片來源／亞東醫院提供）
生成式AI走進臨床，真正從醫療現場長出來
過去一年，生成式AI在醫療領域的討論熱度極高，但如何讓AI不是「炫技」，而是「可用」、甚至「好用」，才是臨床真正需要思考的方向。
司徒惠康、張至宏及胡德民強調，此次合作示範一條新的路徑—把AI帶入臨床，而不是把臨床硬塞進AI。
從EMDR遠距化、心理治療語意分析到治療摘要生成，每個功能都以臨床需求作為起點。未來，這類數位療法若能經過更多實證數據累積、納入正式醫療流程，將有機會改變台灣心理健康服務長期面臨的距離落差與人力瓶頸。
張至宏再次強調，生成式AI不是要取代專業，而是成為醫療中更溫柔的輔助者，協助心理師看得更多，陪伴患者走得更遠。
