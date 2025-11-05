6中國人竟利用「這漏洞」入境南韓 非法滯留「打黑工」被逮、1人仍在逃

即時中心／徐子為報導



有6名中國籍公民於今年9月29日搭乘Panstar Dream郵輪抵南韓仁川港口後，利用3天郵輪免簽制度入境，但時限到了並未準時離開，而是非法滯留打黑工，目前已有5人落網。





媒體《韓聯社》報導引述首爾出入國·外國人廳移民特殊調查隊今（5）說法，指出1名59歲中國人，9月底隨郵輪入境參加仁川炸雞啤酒節後消失無蹤，10月29日被發現在江原道平昌郡打黑工，旋即將其逮捕，並依照違反《出入國管理法》等罪嫌偵辦。



除此之外，先前還有4名同艘郵輪入境的中國人，分別在全羅南道順天市、忠清北道陰城郡、慶尚北道慶州市等地落網，目前尚有1人在逃，韓國警方將全面追緝他的下落。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／6中國人竟利用「這漏洞」入境南韓 非法滯留「打黑工」被逮、1人仍在逃

更多民視新聞報導

阻撓中國學生來台？外傳證件審核「更嚴格」 陸委會親曝數據澄清

金融界震撼彈！「玉山金併三商壽」成定局 條件出爐了

中央普發1萬嘉市擬加碼發3000元、嘉縣跟進？ 縣府回應了

