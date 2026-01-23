6人叫外送餐盒肉量竟少2/3！肉次方只願賠2人 「他怒PO文公審」王品回應曝

肉次方外送丼飯遭控「少給三分之二」，五星會員怒揭協商全紀錄。

王品集團旗下燒肉品牌「肉次方」近日爆發外送爭議！一名消費者在外送平台訂購丼飯餐盒，商品圖片看起來肉量豐盛，標示更清楚寫明「總肉重7oz（約198克）」，實品送達後卻讓人傻眼，肉量明顯不足，最終實測竟僅約65克，引發軒然大波。

消費者直接殺到門市秤重？

該名消費者昨（22日）在Threads發文還原整起過程，表示當天與同事共訂購6個外送餐盒、總價約1,500元，收餐後立刻察覺份量異常，致電門市反映，卻僅得到「實際品項跟照片本來就有落差」的回應，讓他氣到午休都沒休，還特地請假1小時，直接帶著餐盒到店內理論。

肉次方店員處理態度如何？

起初店員一度不願拿出秤具，直到原PO揚言報警提告詐欺，才終於秤重，結果顯示——連塑膠蓋一起秤，肉量竟只有65克，與標示的198克落差高達2/3。

當場退款 為何後續補償卻談不攏？

事件當下，門市依店長指示，將6個餐盒全額退款，並補償消費者請假的時薪，雙方約定後續再討論賠償方式。然而事隔約100天，消費者再次回到門市，希望以「招待6位內用」作為最終和解條件。

不料，門市與總公司法務評估後，僅願意提供2客858元套餐作為賠償，其餘4人僅能給予9折優惠，讓消費者無法接受，直言：「6個人點餐，卻只賠2個，是要另外4個人自己吞下去嗎？」

法務評估成關鍵 消費者質疑誠意不足

消費者在貼文中引用《消費者保護法》第51條指出，若被認定為重大過失，最高可請求3倍懲罰性賠償，但王品法務卻以「外送外帶性質不同於內用」為由，將補償上限定錨在「餐盒價值的一倍」，讓他質疑品牌只是在「精算最低風險成本」，而非真心面對品質問題。

原PO也直言，自己是王品五星會員、去年消費超過5萬元，原本無意將此事公開，但在多次協商未果後，才決定揭露整個過程。

事件曝光後王品怎麼回應？

王品集團則回應，該事件發生於去年（2025）9月30日，門市第一時間已退款並致歉，事後也已調整流程，要求外送餐盒出餐前必須秤重、確認符合標準，以避免類似狀況再次發生。

至於顧客在100天後到店要求補償6客1,598元的套餐，王品表示，1個餐盒短少是疏忽，但從未出現過6個餐盒同時短少的狀況，故同意招待6客最高價之套餐，希望能盡速平息爭議。

