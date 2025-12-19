6人急送醫！國1七堵段清晨4車追撞 國光客運曝「乘客傷勢」

記者簡浩正／台北報導

驚險瞬間！國道1號南下約7.9公里處（七堵段）今（19）日早上6點多時發生四輛車子追撞事故，其中一輛國光客運上六名乘客輕傷送醫，暫無生命危險。對此，國光客運表示，車上6位乘客輕微擦挫傷，目前已全部出院；車上餘34位乘客已由後車接駁分批載送離開。後續會調閱監視器並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。

這起事故發生在今日清晨約6時2分，60歲張姓男子開車行經國道1號南向7.9公里處七堵路段，當時車輛行駛於內線車道，撞到掉落於車道的水桶後緊急煞車，隨後38歲余姓男子駕駛小貨車見狀向中線閃避不及，撞上張男車輛，再擦撞中線車道48歲吳姓男子駕駛的營半聯結車。

廣告 廣告

半聯結車遭撞後，又跟57歲陳姓男子駕駛的客運發生碰撞，整台車偏離道路，停靠外側車道，車輛左半邊毀損，擋風玻璃碎裂。

國光客運今日也發出聲明表示：事發於今天早上約6點30分，當時國道一號南下7.9公里處，中線的大貨車因閃避前面2部肇事的小客車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的本公司1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車仍撞上切入車道內的大貨車。

事故造成國光客運車上6位乘客輕微擦挫傷，其中4位受傷乘客被救護車送往基隆長庚醫院，另外2位被送往汐止國泰醫院，目前已全部出院。車上餘34位乘客已由後車接駁分批載送離開。國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。

國光客運基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續會調閱監視器並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。

更多三立新聞網報導

獨家／疑性騷女學生挨告！寵物名醫戴更基回應了：正常教學被隨意污衊

「急診、家醫」做醫美談不攏！衛福部下通牒：12/31前一定公告

扯！耶誕蛋糕誤用「塑膠巧克力」日133童吃下肚 下場曝光

差點撞機！國泰航空誤闖跑道 空管化險為夷「結局曝光」

