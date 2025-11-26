6位民主黨議員籲軍人拒從非法命令 FBI要求約談
美國6位曾在軍方或情報界任職的民主黨議員日前發布影片，呼籲軍人捍衛憲法，拒絕聽從「非法命令」。繼國防部威脅要將其中一位議員召回軍中審判後，美國聯邦調查局（FBI）表示已要求約談相關議員。
司法部一名不具名官員週二（11/25）向路透社證實，FBI已對6位錄製影片的民主黨籍國會議員發出訪談要求。該名官員說：「如果涉及不法，就會對此展開調查。」
對於FBI和司法部威脅展開調查，民主黨籍聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）痛批川普政府企圖打壓異議。曾是CIA官員的絲拉金在X平台發文說：「總統指示FBI打壓我們，就是我們當初會發布影片的主要原因。這已經不是我所認識的美國，而我不會讓FBI接下來的行動阻止我為我的國家和我們的憲法發聲。」
絲拉金（Elissa Slotkin）和另一位民主黨參議員凱利（Mark Kelly），以及古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（Chrissy Houlahan）、柯羅（Jason Crow）4位聯邦眾議員上週發布一段90秒影片，喊話美軍和情報人員拒絕接受違背法律和憲法的命令。
除了絲拉金擁有CIA背景，其他5人都曾效力軍方。曾是美國知名太空人的凱利則是海軍上校退役。由於凱利是其中唯一的「退役軍官」，仍須遵守《統一軍法典》（UCMJ），美國國防部週一（11/24）據此威脅召回凱利返回軍中服役，並將以軍法起訴處置。
凱利週二尚未回應FBI的約談要求，但他前一天對國防部的「召回」威脅強調，不會因為遭受霸凌而不敢發聲。
另外4位被點名的眾議員則發布聯合聲明指控川普利用FBI作為打壓異己的工具，並誓言不會因此噤聲。
