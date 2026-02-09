6個月大嬰兒「喝第一口配方奶」險喪命 醫：兒童過敏性休克變多了！

林口長庚醫院急診室日前收治一名6個月大的嬰兒，當時嬰兒臉部嚴重腫脹、全身布滿蕁麻疹紅疹、呼吸極度急促且虛弱不堪，兒童急診科醫師立即判斷為食物過敏反應，緊急施打腎上腺素後，嬰兒才逐漸恢復生命跡象，驚險度過過敏性休克難關。

名6個月大的嬰兒臉部腫脹、全身布滿蕁麻疹紅疹、呼吸極度急促，兒童急診科醫師立即判斷為食物過敏反應，緊急施打腎上腺素後，嬰兒才逐漸恢復生命跡象。 （示意圖／Pixabay）

新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆在臉書發文指出，這名嬰兒的母親因育嬰假期滿必須返回職場，決定停止哺餵母乳改用一般嬰兒奶粉，未料寶寶第一次飲用配方奶後約1小時，便開始出現嘔吐症狀，接著臉部潮紅、眼皮與嘴唇腫脹，皮膚冒出大量紅疹，隨後呼吸變得急促困難，母親見狀立刻將孩子送往急診。

急診醫療團隊隨即進行牛奶蛋白IgE檢測及分子診斷分析，確認該名嬰兒對牛奶蛋白產生過敏反應，包括乳清蛋白與酪蛋白皆呈現過敏陽性。黃璟隆建議這位母親，嬰兒應持續哺餵母乳或改用牛奶蛋白水解配方奶粉，同時需仔細檢視所有食品成分標示，凡含有牛奶或起司成分的食物，包括餅乾等都必須避免食用。

國內容易引發過敏性休克的常見食物包含牛奶、雞蛋、花生、堅果類、蝦子、螃蟹等，呼籲家長務必提高警覺。 （示意圖／Pixabay）

黃璟隆特別提醒，家長最好隨身攜帶腎上腺素筆針，以備再次發生過敏性休克時能立即自行施打急救，避免憾事發生。黃璟隆接受《聯合新聞網》採訪時表示，過去嬰幼兒常見的過敏症狀多為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等，然而近5年來，兒童食物過敏的案例愈來愈頻繁。

黃璟隆說明，國內容易引發過敏性休克的常見食物包含牛奶、雞蛋、花生、堅果類、蝦子、螃蟹等，呼籲家長務必提高警覺，若孩童進食後出現蕁麻疹、呼吸困難，甚至休克等症狀，應立即就醫處理。他補充，兒童食物過敏症狀通常在2~3歲後會逐漸改善，但在此之前家長必須嚴格避免讓孩子接觸會引發過敏的食物，以防過敏性休克再度發作。

