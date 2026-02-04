6個月巨大孕肚全現形！女星曬超辣比基尼照 胖8公斤「真實現況」曝

記者蔡維歆／台北報導

小豬曬出比基尼美照。（圖／翻攝自IG）

黃沐妍（小豬）去年10月中登記結婚，之後又在社群證實已有身孕。事後更揭露自己過去多年面臨卵巢早衰、AMH值極低、子宮嚴重沾黏等狀況，基本上被視為是不孕症前兆患者，卻在35歲時自然懷孕。近日，小豬再度透過社群平台分享近況，曬出一組比基尼美照，並大方吐露孕期心聲，直言：「身為孕媽咪，飲控真的不容易。」

黃沐妍跟老公登記當天合照。(圖／翻攝自臉書）

照片中可以看到，小豬身穿一套裸膚色比基尼，6個月大孕肚已明顯隆起，儘管進入孕中期，但她四肢線條仍維持得相當勻稱，小豬也透露懷孕至今體重已增加約8公斤，坦言身為孕媽咪，飲食控制確實不容易，有時面對想吃的食物，慾望真的很難完全壓抑。

不過她選擇以更溫柔的心態看待變化，感性寫下：「六個月、八公斤，是身體為了孕育生命，很努力在做的事。」表示比起焦慮或責怪自己，更願意理解這是迎接寶寶的過程，更表示：「可以吃美食，因為生活要有幸福感；也要記得運動，因為媽媽要有力量。」

