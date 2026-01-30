6個月年終不要了！ 4同事堅持要離職 過來人秒懂：沒必要





領年終獎金是許多人工作一整年最期待的事，也可能因此延後離職計畫。但有網友表示，自家公司年終豐厚，卻有4名年輕同事寧願放棄年終，也要在年底提離職，讓他十分不解。

該名網友在論壇Dcard上發文，表示公司給的年終獎金豐厚，按照以往慣例大多能拿到4至6個月，沒想到竟有4名年輕同事離職在去年底提出離職，放棄了年終獎金。他補充說明，即使這些同事年資只有約半年至1年，但對於新進員工，公司也會按年資比例發放年終獎金，即使只待半年，也能領到約2個月的獎金。

當這些同事想離職時，不少人都勸他們「領完年終、尾牙抽完獎再走」，但仍改變不了他們離職的決定。他也曾私底下問過，得到的回應不外「想休息、不在乎年終或提前跳槽」，但他仍然不解，問：「現在的人真的都不太在乎年終了？」

此話題吸引許多網友留言討論，不少人指出，豐厚的年終獎金固然吸引人，但並非決定員工去留與否的絕對因素，若新工作的機會更好，未必會因此留下：「可能年終的錢，跳槽加薪之後幾個月就cover回來了」、「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」，也有過來人表示：「我有過經驗，因為下一份的薪水多太多了，這份年終沒必要領」、「我前公司也是三個月，不過我要跳的職缺平常不缺，剛好面試上也是直接離開」、「11月快底離職，因為新工作待遇更好，提早進來還有領到比例年終，明年就可以領完整的」。

另外，還有人提到，當工作使身心俱疲時，有時再多的獎金無法彌補：「等你累到一個程度你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「為什麼要委屈自己，痛苦到年終後再離職？我是忍不下去啦」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」，還有人提出，「豐厚的年終也留不住員工」可能是一個警訊：「連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「公司環境爛到人家不想拿年終，不然就是月薪低，6個月也沒用⋯公司真的該檢討一下高層」。

