6億炸藥採購 台南裝修公司得標

位在台南和真街的福麥室內裝修公司竟能拿到國防部近六億元的彈藥標案。（翻攝自王鴻薇臉書）

記者黃翠娟∕台北報導

國民黨立委王鴻薇十日在臉書引述網民爆料，設在台南市的福麥國際室內裝修公司竟拿到國防部近六億元的彈藥採購案，她質疑難道這是疫情時小吃店進口快篩劑的翻版，國防預算已占到總預算的三分之一，再加上一點二五兆元特別預算壓境，龐大的國防預算流到誰的口袋，該是好好說清楚！

國防部編號（JE15005L097）ＲＤＸ海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達八億多，決標金額五點九億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，如此高價國防部標案由裝修公司得標，令人嘖嘖稱奇。

廣告 廣告

王鴻薇表示，標案的品項是武器彈藥及其零件。ＲＤＸ海掃更的英文ＲＤＸ來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。這樣專業且上億的國防採購標案。得標的是「福麥國際室內裝修公司」，根據工商登記，該公司代表人李文慶，公司所在地是台南市中西區和真街七九號，資本總額一千九百萬元。

王鴻薇表示，按照福麥國際室內裝修公司的公開廣告內容「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，實在很難讓人了解跟國防部標案有什麼關聯。她也去找了街景地圖，該公司在九十四年就登記設立，從Google街景圖去搜尋，出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇質疑，國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

記者電詢該公司，但始終無人接聽。