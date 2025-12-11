6億炸藥福麥公司同址「衛廚公司」兼賣軍火

▲台版史密斯任務？6億炸藥福麥公司同址「衛廚公司」兼營「軍火刀械」（圖／翻攝自PTT）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇踢爆，國防部向室內裝修公司「福麥國際」採購將近6億元炸藥，有網友再度挖出更多資訊，得標的「福麥國際室內裝修公司」同地址還有另一家主營衛浴、廚具用品的公司，其中登記的營業項目包含「槍砲彈藥刀械輸出入業」，整起採購案疑點重重，網友直呼「比電影劇情還扯」。

台北市議員王鴻薇10日揭露，國防部標案編號JE15005L097，採購內容是RDX「海掃更」，也就是俗稱「黑索金」的高能炸藥，決標金額高達5.9億元。然而這項高度專業的軍火採購案，竟由一家登記從事室內裝修的公司得標，立刻引發外界質疑。

一名PTT鄉民發文指出，檢索福麥國際的登記資料時，發現同地址、同電話、甚至董監事都同名的另一家衛浴廚具公司，名下竟列有「槍砲彈藥刀械輸出入業」。文章貼出多張截圖證明，該衛廚用品公司「所營事業」包括：家具、寢具、廚房器具、衛浴、建材、國貿，以及「槍砲彈藥刀械輸出入業」。

文章一出引發PTT熱烈討論「你不給黨面子？」、「做廚具，有做油炸經驗，都有炸字，做炸藥合情合理」、「裝修業賣個炸彈也是合情合理」、「用戰爭嚇你買軍火，這水有多深」、「吃相超難看，青鳥全裝死」。「同址公司兼營軍火」網友也要求政府徹查標案流程、揭露審查機制，避免巨額國防預算流向成分不明的公司。

PTT文章

