6億無人機顧問審判「非紅」？經濟部澄清

▲經濟部去年底公告「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」標案，顧問合約預算高達6億元，更具決定哪些廠商屬於「非紅供應鏈」，哪些可以前進國際，權力相當於「審判者」。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，經濟部去年底公告「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」標案，顧問合約預算高達6億元，更具決定哪些廠商屬於「非紅供應鏈」，哪些可以前進國際，權力相當於「審判者」。經濟部今（7）日晚間澄清，該標案僅是針對國內無人機協助開發及鏈結商機的勞務委託，絕非由執行單位定義非紅供應鏈。



據《信傳媒》報導，以「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」為名，加上後續擴充案自2026年至2030年止，首次採取限制性招標，在決標時則準用最有利標，除首次招標的1億元外，並有後續擴充案5億元，合計高達6億元，預計在8日開標



而投標不允許中國地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商，以及經濟部投資審議司公告的陸資資訊服務業者參與，也不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌的零組件。



但報導指出，該顧問具有決定誰是「非紅供應鏈」，哪些廠商能進國際鏈結，實質交給顧問去定義，這已經不是輔助行政，而是讓顧問成為「準裁決者」。



對此，經濟部產發署晚間回應，產發署標案是配合行政院「五大信賴產業」及行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」政策方向，透過研發補助資源引導業者投入「非紅供應鏈」之關鍵模組與整機開發，強化自主研發及系統整合能力，並協助產業導入國際認證標準。



經濟部澄清，該標案並非問合約，屬於產業推動之勞務委託，推動國內無人機業者開發「非紅供應鏈關鍵模組及整機」，並協助業者鏈結國際市場商機，「絕不會由執行單位定義非紅供應鏈，以及決定參與廠商名單。」

而採購作業依循政府採購法相關規定辦理，相關招標採購文件均已公告至政府採購網，符合投標資格要件者均可投標，絕無事先分好標案給誰執行的問題。

