6億買炸藥「裝修公司得標」！名醫傻眼酸爆

▲福麥國際拿下國防部5.9億「RDX海掃更」炸藥採購案，公司地址設在台南「天麗行館」，也是台南在地建商福麥建設的設立地址。（圖／翻攝自雄獅旅遊官網）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇近日揭露，國防部一件金額高達5.9億元的「RDX海掃更」旋風炸藥採購案，得標者竟是一家位於台南的「福麥國際室內裝修公司」，令人驚訝的是，同一地點還經營旅宿「天麗行館」，引發社會議論紛紛。對此，胸腔科醫師蘇一峰狠酸，這家公司真的有「通天本領」，竟然可以得標近6億買炸藥，簡直是「綠色奇蹟」！

蘇一峰強調，在台灣個人持有軍火炸藥是違法的行為，裝潢公司的日常事務怎麼會用到炸藥？台南路邊不起眼裝潢公司，竟然可以得標近6億買炸藥，這難道是個全民皆兵時代，他更調侃是「綠色奇蹟」。

蘇一峰續指，台南的小小裝潢公司，過去4年沒有進口任何一樣國外東西的紀錄，竟然搖身一變，可以一舉得標6億的軍火炸藥採購，說出來誰相信？台灣沒有任何的自製火藥軍火商，這家公司真的有通天本領，還能得到國防部長說：「沒有發現任何問題。」

