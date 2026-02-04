6元外送費送來金財神 17張發票中1千萬獎金

趕快把統一發票拿出來兌獎囉！財政部今(4)日公布2025年11-12月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎開出17張，其中一位幸運兒只花了6元支付美食平台外送費，順便也把千萬大獎送到家。200萬元特獎開出20張，有民眾花10元買指甲剪，就把200萬元抱回家。

2025年11-12月期統一發票中獎號碼已於2026年1月25日下午開出，特別獎獎金1千萬元中獎號碼為97023797，特獎200萬元中獎號碼為00507588。排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，可兌領特別獎及特獎的發票分別為17張及20張。

最大的特別獎發票中，消費金最低的是6元，消費者支付Uber Eats外送費6元，不僅美食送到家，千萬獎金也同時送上門；交易額次低的發票是11元，民眾在桃園市龜山區頂湖路Gogoro租共享機車花費11元，喜獲千萬大獎。

17張千萬大獎發票中，消費不到百元的多達10張，金額不到50元者，有台中市南屯區精誠路的統一超商花23元買泡麵、在高雄市前金區中正四路上的小北百貨花45元買紅標料理米酒、在桃園市觀音區濱海路7-11買49元食品。而發票金額最高的是在內湖Costco買櫻桃、衣服，花費5,913元拿到大獎發票。

200萬元特獎發票20張，消費額百元以下有7張，其他就算在百元以上，金額也普遍不高。像是在桃園市中壢區中山路家家買生活百貨買10元指甲剪、在台北市大安區和平東路2段購買報紙20元、於台中市大雅區雅潭路松柏飲料花25元買飲料、在新東陽國道西螺門市買35元飲料，都中了200萬元大獎。

賦稅署提醒，2025年11-12月期中獎統一發票領獎期間為2026年2月6日至5月5日，中獎人要在期間內兌領獎金。另外，統計11-12月特別獎、特獎、頭獎、雲端發票專屬百萬元獎4大獎項，幸運得主共有115位，獎金合計超過2億3,440萬元。在115人當中，有85人使用載具儲存雲端發票，以手機條碼50張最多，另外有2張大獎發票是捐贈。

