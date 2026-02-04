6元消費爽中千萬！114年11-12月發票中獎清冊曝光
財政部1月25日公開「114年11-12月統一發票」中獎號碼，今（4）日公開了詳細中獎清冊，本期千萬大獎共開出17張，200萬特獎開出20張，其中有民眾花6元就中了千萬大獎，讓人相當羨慕。
據財政部公布資料，「114年9-10月統一發票」千萬大獎本期共開出17張，其中一張開在新北市林口區，有民眾付Uber Eats外送費6元中獎；另外桃園市龜山區，也有民眾付Gogoro服務費11元中獎。
千萬特別獎中獎清冊。圖／財政部提供
200萬特獎部分，本期開出20張，當中桃園市中壢區一位幸運民眾在家家買生活百貨花10元，就中了200萬大獎；雲端發票專屬獎部分，本期開出30張，其中有幸運民眾在宜蘭市7-ELEVEN宜莊門市僅花1元加購購物袋就中百萬。
200萬特獎中獎清冊。圖／財政部提供
