6共艦1海警船擾台 中共2空飄氣球闖北、中部空域

國防部今天（1/02）發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，偵獲共艦6艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動，並沒有共機出沒。另外，昨天也分別在基隆西北93海浬、台中西南92海浬中部空域各發現1枚中國空飄氣球，後者穿越台灣陸地後消失。國軍全面嚴密監控。

從去年12/31傍晚中共解放軍東部戰區宣布結束對台軍演，當天或因台海周邊天候不佳等原因，共機出動到台海數架次由一天2位數驟降為3架次，而根據國防部公佈從昨天2026年元旦（1/01）上午6時起至今天（1/02）上午6時止的台海空域動態，連一架共機蹤影都沒有。

儘管不見共機蹤影，且台灣周邊海象不佳，但中共解放軍作戰艦與海警船仍在台海周邊出沒，從前天（12/31）到今年元旦凌晨6時還有17艘共艦、8艘公務船，昨天6時天亮後至今天上午6時止，在台海週邊中方船艦則減少為6艘共艦與1艘公務船。

至於中國空飄氣球則是連續兩天都有2枚出現在台海空域。其中一枚於昨天（1/01）晚間20時10分出現在基隆西北93海浬處，高度31000英呎。另一枚空飄氣球則是在台中西南92海浬處被國軍偵獲，並在高度26000英呎穿越穿越台灣陸地後消失。

對於相關共艦、中國公務船與空飄氣球動態，國防部表示，國軍全面嚴密監控。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

