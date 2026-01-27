6分鐘內完成整備！F-16V掛彈緊急起飛畫面曝光

空軍第四戰術戰鬥機聯隊今（27日）下午於嘉義基地執行F-16V潛力裝掛、緊急起飛科目。（圖／李奇叡攝）

春節假期國軍戰備不停歇，軍方按例邀請媒體拍攝戰備情形，並適度對外公開。空軍第四戰術戰鬥機聯隊今（27日）下午於嘉義基地執行F-16V潛力裝掛、緊急起飛科目，警戒響起至戰機起飛須於6分鐘完成，確保我領空不被侵犯。

演練於下午4時左右進行，警鈴聲大響後，象徵演練展開，警戒室值日官接獲空軍作戰指揮部下令，嘉義基地2架F-16戰機須於6分鐘內緊急起飛。飛行員隨後以最快速度到達機庫，機務及機道人員也隨即就位協助緊急程序。

飛行員移除登機梯後，在開啟引擎發動機的同時執行著裝，並關閉座椅安全裝置。發動機開啟後，機務人員持續對飛機執行後續檢查，包括緊急動力單元（EPU）的電氣與液壓系統檢測。

飛行員以最快速度到達機庫，機務及機道人員也隨即就位協助緊急程序。（圖／李奇叡攝）

機庫開啟落地燈後，代表飛行員已完成起飛前檢查。說明官指出，領隊與僚機此時將針對不明機或共機的位置進行最後確認，隨後滑出機庫，並執行緊急起飛程序。

說明官強調，在短短6分鐘的過程中，地勤人員必須具備優良默契，才能完成各項設定與飛彈檢查。尤其F-16是中華民國領空防衛的第一道防線，當面臨威脅時，正是靠著飛行員與戰機能在數分鐘內緊急起飛，確保領空不被侵犯。 說明官表示，警戒飛行員必須以最短時間完成登機、啟動發動機、各項雷達及導航設定，並完全升空攔截共機或不明機。嘉義基地為24小時全天候待命，分別設有日間與夜間警戒。警戒期間，飛行員必須全副武裝，穿戴抗G衣、求生背心及軀幹吊帶，並將頭盔置於飛機上以節省每秒鐘，確保能隨時保持高度警戒以達成任務。

今日F-16戰機所掛載的武器包括AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈，以及內建的M61A120釐米機砲。（圖／李奇叡攝）

說明官說，今日F-16戰機所掛載的武器包括AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇飛彈，以及內建的M61A120釐米機砲。警戒領隊機則會加掛狙擊手莢艙，可對共機或不明機實施遠距離辨證與聯合情監偵；而除了對空任務，該機型亦具備對地實施精準打擊的能力。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮；此次配合媒體參訪，也表現官兵勤訓精練成果。



