6分鐘燒4層樓！ 宏福苑疑「廉價防火網」未阻燃肇禍

台北市 / 綜合報導

這起大火為什麼會這麼嚴重？香港的業內人士分析，外牆的棚網物料可能沒有阻燃功能，不具備阻燃功能，並且和外牆雜物、家具、衣物接觸，再加上工地若進行燒焊等熱作業，就可能讓火屑點燃棚網，再沿外牆迅速向上延燒，香港新界北總區刑事總部高級警司也在受訪時提到，懷疑外牆保護網不符合消防法規，而報案民眾拍下現場畫面，6分鐘就延燒了四層樓。

施工建築發出劈裡啪啦聲響，這時候是下午的2點51分，香港新界大埔住宅區宏福苑大火，一發不可收拾。2點57分兇猛大火竄出竹架不停向下掉，火勢又急又猛，短短6分鐘一路蔓延到四樓，報案人影片紀錄下全過程，但到底為什麼火會燒得這麼旺，現在矛頭指向外牆的「防護網」。

現場這綠色保護網，疑似就出現「下滴現象」，也就是被燒溶的物料不斷向下滴落，延燒到底下的物料再繼續燃燒，建築安全履歷協會理事長戴雲發說：「其實他們很多材料可能就是，從中國大陸過來的會比較便宜，那這些材料它有沒有很確實地做到，有這個阻燃的效果的一個能力，它們價格可能會差到一倍。」

香港宏福苑大火死傷慘重，是不是低價釀禍現在調查釐清，回頭看看台灣正在蓋的建築也包上層層藍色尼龍網，根據我國法規，如職業安全衛生設施規則及消防法規，就有要求工地建築要使用的防塵網或是帆布，需要具備「防焰」標示，這回香港發生失控大火，是不是保護網或相關工程物料不合格釀災，有待進一步調查。

