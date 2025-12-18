6到10歲性早熟案例增加 醫揭環境與飲食成關鍵因素

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

8歲女孩，日前疑似出現月經跡象，讓母親相當震驚，立刻帶孩子就醫，經醫師評估，透過抽血、骨齡判讀及腹部超音波檢查後，發現女童體內賀爾蒙數值明顯偏高，骨齡超前，子宮與卵巢也出現發育變化，最終排除腫瘤等病理性原因，確診為「體質性的性早熟」。

光田綜合醫院小兒科性早熟門診主治醫師鄔翔帆指出，所幸家長及早察覺異狀並立即就醫，才能在第一時間完成完整檢查並啟動後續治療，避免影響孩子未來的身高與身心發展。

促使提早發育的潛在因素

鄔翔帆表示，過去性早熟被視為少見案例，但近年門診中6至10歲的孩童明顯增加。他分析，環境荷爾蒙暴露、飲食過度精緻化（如常吃炸物、甜點、含糖飲料與加工零食）、兒童肥胖比例上升，以及睡眠不足、作息紊亂，都是促使兒童提早發育的潛在因素。

若性早熟未能及時介入，可能導致生長板提早閉合，使孩子成年後身高低於原本預期。尤其女童若長期暴露在較高的雌激素環境中，未來罹患婦科相關疾病的風險也可能隨之提高。

性早熟變化多是悄悄發生

鄔翔帆提醒，性早熟的變化多半是「悄悄發生」，家長往往在症狀明顯後才驚覺異常。常見警訊包括乳房提早隆起、體味變重、陰毛生長速度加快，以及情緒變得敏感易怒等。不過，也有部分孩子屬於短期賀爾蒙波動或「假性早熟」，並非真正性早熟，因此必須透過抽血、骨齡與影像檢查進一步釐清。

他也分享，不少家長誤以為孩子「長得快」代表發育良好，事實上性早熟反而可能讓孩子提早停止長高。此外，第二性徵過早出現，也可能讓孩子承受同儕眼光與心理壓力，影響自信心與社交表現。

不僅是生理問題，更牽涉心理狀態

鄔翔帆強調，性早熟不僅是生理問題，更牽涉孩子的心理狀態與成長環境。若能在治療黃金期介入，不僅可穩定賀爾蒙、延緩骨骼成熟，也有助於孩子維持正常的身心發展。

他呼籲家長，平時應多留意孩子成長過程中的細微變化，一旦出現疑似早熟徵兆，切勿自行判斷或延誤就醫，及早尋求專業醫師評估，才是守護孩子健康成長的關鍵。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

