6千架空巴A320系列「緊急召回」！全球逾一半機隊受影響

圖為1架漢莎航空空中巴士A320-200客機。（圖／達志／美聯社）

空中巴士（Airbus）28日正式啟動對其A320系列客機的全球緊急召回行動，規模涵蓋6,000架飛機，影響範圍超過全球一半的機隊，成為該公司55年歷史上最龐大的召回行動之一。在美國1年最繁忙的旅行週末即將到來之際，這項決定可能對全球航空運輸造成嚴重衝擊，也讓A320系列這款剛在數週前超越波音737（Boeing 737）、成為史上交付量最多機型的客機，再度成為外界關注焦點。

據《路透社》報導，空中巴士透露，1起近月發生的飛行事故顯示，太陽閃焰（Solar flare）可能會破壞飛控系統運作所需的關鍵資料。業界人士指出，觸發調查及召回行動的案例，是1架美國低成本航空公司「捷藍航空」（JetBlue），自墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark）的航班。該架A320客機於10月30日因突發飛控異常與未受指令的俯衝下降而導致乘客受傷，最終在佛州坦帕（Tampa）緊急降落，美國聯邦航空總署（FAA）也隨即展開調查。

廣告 廣告

空中巴士表示，問題指向A320系列的飛控核心系統「ELAC」（Elevator and Aileron Computer，升降舵和副翼計算機），這套設備負責將駕駛側桿的指令轉換為機尾升降舵動作，直接影響機鼻角度。法國製造商「達利斯集團」（Thales）則強調其硬體完全符合空巴規格，而引發事故的相關功能屬於非其負責的軟體部分。

為避免再度發生類似狀況，空中巴士發布緊急技術通告，要求全球350多家航空公司立即為受影響客機回退至較早版本的軟體。雖然這項操作相對簡單、約需2小時，但各架客機在進行修正前不得執行商業飛行，僅能進行移位飛行。「歐盟航空安全總署」（European Union Aviation Safety Agency，EASA）更於28日晚間發布強制性緊急指令，下令所有營運商不得延後執行。

全球最大的A320機隊營運者「美國航空」（American Airlines）表示，其480架A320系列機中有約340架需進行回退作業，並預計多數可在29日前完成。包括德國「漢莎航空」（Lufthansa）、印度「靛藍航空」（IndiGo）與英國易捷航空（easyJet）在內的多家航空公司已開始短暫停飛部分機隊，以完成軟體處理。其中哥倫比亞的阿維安卡航空（Avianca）受害最深，有超過7成機隊需要修復，其甚至被迫暫停販售至12月8日前的所有航班機票。

全球共有逾11,300架A320系列客機在服役，其中6,440架為核心型號A320。美國「達美航空」（Delta Air Lines）、「捷藍航空」與「聯合航空」（United Airlines）等亦名列全球最大營運者，而中國與印度市場更是支撐這款機型長年熱銷的主力。

空中巴士指出，約2/3的受影響機隊將面臨短期停飛，但業界人士警告，此次召回時機極為不利，因為全球航空維修中心已被大量等待維修或檢查的客機塞爆，其中包含因引擎修復延宕，而暫停飛行的數百架空巴客機，加上勞動力短缺，使維修安排愈發困難。

對此，航空分析師莫里斯（Rob Morris）表示，全球各地的維修棚廠是否具備足夠即時處理能力仍然存疑，且在假期旺季安排修復順序本身就是1場艱鉅的挑戰。儘管如此，部分航空公司仍樂觀地嘗試利用夜間檢查或航班間隔完成更新。英國「易捷航空」甚至表示已全面完成作業。

全球航空旅運目前已因這起空巴召回事件陷入混亂。1架「芬蘭航空」（Finnair）航班為了確認軟體版本而延誤起飛近1小時；「紐西蘭航空」（Air New Zealand）預告將有多班次取消；「法國航空」（Air France）宣布取消35班客機，約占其每日總量的5％；墨西哥「沃拉里斯航空」（Volaris）則預估未來72小時內將持續出現延誤或取消。

報導補充，A320在1984年推出，是第1款採用「線傳飛控」（Fly-By-Wire，FBW）科技的主流客機，象徵著民航科技的重要進步。其最大競爭對手「波音737 MAX」曾因2起致命事故與軟體問題在全球停飛，迫使業界重新檢視飛控軟體的重要性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

JR車站前公廁遭熊攻擊！69歲警衛反擊脫險

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

推「通姦除罪」無照律師涉詐貸1.6億！ 檢訊後聲押禁見獲准