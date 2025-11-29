6千架空巴A320系列「緊急召回」！全球逾一半機隊受影響
空中巴士（Airbus）28日正式啟動對其A320系列客機的全球緊急召回行動，規模涵蓋6,000架飛機，影響範圍超過全球一半的機隊，成為該公司55年歷史上最龐大的召回行動之一。在美國1年最繁忙的旅行週末即將到來之際，這項決定可能對全球航空運輸造成嚴重衝擊，也讓A320系列這款剛在數週前超越波音737（Boeing 737）、成為史上交付量最多機型的客機，再度成為外界關注焦點。
據《路透社》報導，空中巴士透露，1起近月發生的飛行事故顯示，太陽閃焰（Solar flare）可能會破壞飛控系統運作所需的關鍵資料。業界人士指出，觸發調查及召回行動的案例，是1架美國低成本航空公司「捷藍航空」（JetBlue），自墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark）的航班。該架A320客機於10月30日因突發飛控異常與未受指令的俯衝下降而導致乘客受傷，最終在佛州坦帕（Tampa）緊急降落，美國聯邦航空總署（FAA）也隨即展開調查。
空中巴士表示，問題指向A320系列的飛控核心系統「ELAC」（Elevator and Aileron Computer，升降舵和副翼計算機），這套設備負責將駕駛側桿的指令轉換為機尾升降舵動作，直接影響機鼻角度。法國製造商「達利斯集團」（Thales）則強調其硬體完全符合空巴規格，而引發事故的相關功能屬於非其負責的軟體部分。
為避免再度發生類似狀況，空中巴士發布緊急技術通告，要求全球350多家航空公司立即為受影響客機回退至較早版本的軟體。雖然這項操作相對簡單、約需2小時，但各架客機在進行修正前不得執行商業飛行，僅能進行移位飛行。「歐盟航空安全總署」（European Union Aviation Safety Agency，EASA）更於28日晚間發布強制性緊急指令，下令所有營運商不得延後執行。
全球最大的A320機隊營運者「美國航空」（American Airlines）表示，其480架A320系列機中有約340架需進行回退作業，並預計多數可在29日前完成。包括德國「漢莎航空」（Lufthansa）、印度「靛藍航空」（IndiGo）與英國易捷航空（easyJet）在內的多家航空公司已開始短暫停飛部分機隊，以完成軟體處理。其中哥倫比亞的阿維安卡航空（Avianca）受害最深，有超過7成機隊需要修復，其甚至被迫暫停販售至12月8日前的所有航班機票。
全球共有逾11,300架A320系列客機在服役，其中6,440架為核心型號A320。美國「達美航空」（Delta Air Lines）、「捷藍航空」與「聯合航空」（United Airlines）等亦名列全球最大營運者，而中國與印度市場更是支撐這款機型長年熱銷的主力。
空中巴士指出，約2/3的受影響機隊將面臨短期停飛，但業界人士警告，此次召回時機極為不利，因為全球航空維修中心已被大量等待維修或檢查的客機塞爆，其中包含因引擎修復延宕，而暫停飛行的數百架空巴客機，加上勞動力短缺，使維修安排愈發困難。
對此，航空分析師莫里斯（Rob Morris）表示，全球各地的維修棚廠是否具備足夠即時處理能力仍然存疑，且在假期旺季安排修復順序本身就是1場艱鉅的挑戰。儘管如此，部分航空公司仍樂觀地嘗試利用夜間檢查或航班間隔完成更新。英國「易捷航空」甚至表示已全面完成作業。
全球航空旅運目前已因這起空巴召回事件陷入混亂。1架「芬蘭航空」（Finnair）航班為了確認軟體版本而延誤起飛近1小時；「紐西蘭航空」（Air New Zealand）預告將有多班次取消；「法國航空」（Air France）宣布取消35班客機，約占其每日總量的5％；墨西哥「沃拉里斯航空」（Volaris）則預估未來72小時內將持續出現延誤或取消。
報導補充，A320在1984年推出，是第1款採用「線傳飛控」（Fly-By-Wire，FBW）科技的主流客機，象徵著民航科技的重要進步。其最大競爭對手「波音737 MAX」曾因2起致命事故與軟體問題在全球停飛，迫使業界重新檢視飛控軟體的重要性。
看更多 CTWANT 文章
JR車站前公廁遭熊攻擊！69歲警衛反擊脫險
薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了
推「通姦除罪」無照律師涉詐貸1.6億！ 檢訊後聲押禁見獲准
其他人也在看
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 19 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 19 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 14 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 17 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 16 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 21 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 21 小時前