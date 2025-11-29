6千架空巴A320系列「緊急召回」！日澳航班大亂

圖為全日空（ANA HOLDINGS）的A320客機。（圖／達志／美聯社）

空中巴士（Airbus）28日正式啟動對其A320系列客機的全球緊急召回行動，規模涵蓋6,000架飛機，影響超過全球一半的機隊，成為該公司55年歷史上最龐大的召回行動之一。此舉也讓日本、澳洲等地的航班陷入大規模混亂，影響數十家航空公司。

綜合外媒報導，A320系列是全球使用度最高的單走道客機，也是亞洲短程航空市場，包括中國、印度、日本機隊的核心支柱。全球現役此系列客機約1萬1,300架，當中6,440架為主力A320。

空巴表示，召回原因指向A320系列的飛控核心系統「ELAC」（Elevator and Aileron Computer，升降舵和副翼計算機）出現異常，這套設備負責將駕駛側桿的指令轉換為機尾升降舵動作，直接影響機鼻角度。

雖然修復方法相對簡單，只需費時2小時將系統還原為早期版本，但各架飛機必須在完成修復前全面停飛，使影響迅速擴大。

在日本，作為該國最大航空公司、同時也是A320系列最大營運者的「全日本空輸控股株式會社」（ANA HOLDINGS），於29日被迫取消65架次航班。其旗下與合作航空包括「樂桃航空」（Peach Aviation），均受到不同程度的干擾。

相較之下，主要競爭者「日本航空株式會社」（Japan Airlines）主要採用波音（Boeing）飛機，因此未受波及。南韓的「韓亞航空」（Asiana Airlines）也有17架飛機受到影響，但該公司預期航班時間不會出現重大變動。

與此同時，A320的召回行動在澳洲引發更大規模的航班混亂。廉航「捷星航空」（Jetstar Airways）29日取消或延誤約90架次的航班，並對旗下34架A320進行緊急軟體更新。澳洲主要國內機場，包括雪梨、墨爾本、阿得雷德、珀斯、荷巴特，幾乎全面受到干擾，多架航班臨時取消。

墨爾本機場更因前一晚航廈火警，使已然緊繃的航班調度壓力倍增。再加上目前正值澳洲「高中畢業旅行週」（schoolies week）前夕，各地旅客量原已大幅增加，進一步加劇了當地的航班混亂。

捷星首席飛行員賽姆斯（Tyrone Simes） 表示，此次軟體異常源自近期的更新，強調歐洲主管機關與製造商已迅速反應。墨爾本機場航空主管帕拉索斯（Jim Parashos）則表示，工程團隊正全數投入檢查，以儘速讓航班恢復。

「澳洲航空」（Qantas）則表示其機隊未受影響，尤其是近年引進的空巴A321XLR新型機，已確定不在召回名單中。但澳洲各機場仍提醒旅客，情勢可能持續變動，前往機場前應務必查詢最新航班資訊。全球航空網路也正密切觀察A320系列召回的後續衝擊。

