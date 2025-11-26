6友邦23名青年來台受訓 外交部期許促進友誼合作

（中央社記者楊堯茹台北26日電）來自6友邦、共23名學員完成「邦交國青年來台圓夢計畫-計畫型」課程，外交部常次葛葆萱今天於結訓典禮期許學員們將所學帶回家鄉，促進台灣與友邦的長久友誼與合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱今天出席「邦交國青年來台圓夢計畫-計畫型」第二梯次結訓典禮，代表部長林佳龍恭賀來自聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯與聖露西亞等6個友邦、共23名青年學員順利完成為期一個月的學習旅程，多國駐台大使及教育部青年發展署署長陳雪玉、國合會副秘書長李志宏等共襄盛舉，共同見證成果。

葛葆萱致詞表示，這項計畫自啟動以來吸引國內外關注，並為台灣與邦交國間的合作與交流注入新動能。為了讓友邦青年有更充裕的時間在台歷練和學習，同時更深入瞭解台灣，賴總統先前特別指示將計畫由原先兩週的課程延長至一個月，顯著提升成效。

葛葆萱特別提到，這次學員參與以「智慧農業」和「永續觀光」為主題的課程，並通過實地參訪與跨文化交流，獲得豐富的知識與靈感。在「智慧農業」課程中，學員學習如何運用物聯網技術提升農業生產效能。在「永續觀光」課程中，探索台灣如何平衡生態保護與觀光發展，有利協助解決當地農業與觀光發展的挑戰。

除專業學習，學員們還參與豐富的文化交流活動，包括參觀台北101、鹿港天后宮等歷史古蹟，並體驗台灣的傳統文化與現代發展。葛葆萱指出，這些文化參訪不僅加深學員對台灣的瞭解，也架起台灣與友邦國家之間更加深厚的友誼橋樑。

葛葆萱期許，學員們將所學帶回家鄉，成為推動國家發展的重要力量，促進台灣與友邦的長久友誼與合作，並祝福學員們未來在各自的領域中取得更多成就，為台灣與友邦關係貢獻更多力量。（編輯：楊凱翔）1141126