6名元旦寶寶報到 多家醫院迎接2026年第一份喜悅

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2026年第一天，不少醫院分享迎接「元旦寶寶」的喜悅。彰化基督教醫院與彰化秀傳醫院體系截至今（1）日中午，共有6名新生兒接力報到，伴隨嬰兒室此起彼落的哭聲與父母幸福的笑容，為新的一年注入滿滿祝福。

彰濱秀傳醫院副院長李岳聰代表院方致贈元旦寶寶小紅包，祝福新生兒圓滿如意。（彰濱秀傳醫院提供）

元旦清晨，彰化各大醫院的嬰兒室裡充滿了歡笑與驚喜，剛迎接的2026年就帶來了6名「元旦寶寶」。嬰兒的哭聲和父母幸福的笑容，交織成新年的第一份溫暖，也讓醫護人員的心中充滿成就感。

彰化基督教醫院截至中午已有3名寶寶報到，其中2名是男嬰，皆為第一胎。父母表示，並未特別挑選日子或時間生產，寶寶卻「自己挑時辰」報到，剛好與國家生日同一天，讓父母喜出望外。現場醫護忙碌卻不失歡笑，每位寶寶誕生時，護士和助產士都會輕聲鼓勵，並仔細抱起嬰兒為父母介紹。院方也透露，還有6名孕婦待產，預計今日將再迎來更多元旦寶寶。

彰濱秀傳醫院同樣熱鬧非凡，已有3名寶寶誕生。其中2名依醫師評估安排剖腹產。27歲郭小姐產下一名重達5215公克的男寶寶，孩子圓滾滾的身軀令人忍不住想抱起來愛撫，她開心表示：「太幸運了！新年就收到這份大禮！」41歲洪小姐也迎來男寶，31歲吳小姐則誕下一名女寶。院方貼心地為每位元旦寶寶準備了小紅包與紀念卡片，由副院長李岳聰親自送上祝福。

其中一位41歲高齡產婦，本計畫自然產，但在醫師建議下改為剖腹產，順利迎來第二胎，母子平安，現場家屬笑逐顏開，直呼「新年好兆頭！」。院方人員表示，看著新生兒與父母互動，感受幸福笑聲，對醫護來說也是一年中最暖心的時刻。

彰化基督教醫院截至中午已有3名寶寶報到。（彰化基督教醫院提供）

相較去年彰化秀傳醫院僅有2名元旦寶寶，今年一早就迎來3位新生命，彰化基督教醫院也呈現持續熱絡的生產情況。醫院呼籲，新生命的誕生不僅是家庭的喜悅，也提醒大家珍惜與家人相處的每一刻，讓新年的第一天充滿幸福與希望。