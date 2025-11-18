6名現役退役軍人遭香港人士吸收涉共諜案檢方起訴 高院召開接押庭

香港籍男子丁小琥涉吸收利誘王文豪等6名現退役軍人刺探收集軍事等機敏資料，台灣高檢署今天（18日）起訴全案並移審。台灣高等法院晚間6時開接押庭陸續訊問7人，丁小琥首先由法警提解到庭。

香港籍男子丁小琥涉嫌吸收利誘王文豪等6名現退役軍人，刺探收集軍事等機敏資料，18日遭起訴並移審台灣高等法院，高院晚間開接押庭陸續訊問7人。圖為丁小琥（前左）首先由法警提解到庭。（中央社）

根據台灣高等檢察署、台北地檢署及調查局新聞資料，全案源於調查局台北市調查處於民國113年間主動發掘丁小琥及國人張志煒等人，為中共在台發展組織及刺探、收集機密。調查局蒐證完備後，報請高檢署及北檢共同指揮，並與國防部憲兵指揮部、政治作戰局合作偵辦。

廣告 廣告

檢調表示，案經深入調查，發現丁小琥依中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假借商務活動或觀光名義來台，從事發展組織及刺探、收集機密資料等不法行為。

丁小琥先後成功吸收退役軍官王文豪、譚俊明及張志煒（已歿）、何聖影（已歿）為組織核心成員，再由核心成員循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，物色、發展現退役軍人呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，伺機刺探、收集機密，並由丁小琥遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。

香港籍陸男丁小琥涉嫌吸收利誘王文豪等6名現退役軍人，刺探收集軍事等機敏資料，18日遭起訴並移審台灣高等法院。高院晚間開接押庭陸續訊問7人。圖為陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪由法警提解到庭。（中央社）

新聞資料提及丁小琥在台發展組織及刺探、收集機密等不法行為經費，是由丁小琥及張志煒指示陳俊安分別以本人或透過所開設的公司帳戶轉匯新台幣1112萬餘元來台，供其等支用。

高檢署依違反國家安全法等罪起訴丁小琥及6名現退役軍人王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智共7名被告，並移審台灣高等法院。

台灣高等法院收案後，排定在押7人陸續進入法庭接受訊問，不公開審理，7人順序分別為丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、楊博智、楊千慧及邱翰林；法官聽取檢、辯及被告意見後，決定是否羈押。

另方面，北檢針對洗錢犯行，依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌起訴丁小琥、王文豪、陳俊安；張志煒及何聖影涉犯洗錢罪部分，因2人病逝，處分不起訴。

責任主編：于維寧