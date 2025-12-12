6周前剛簽和平協議！泰柬再起戰火 泰國會改選提前

圖／達志影像美聯社

泰國和柬埔寨的邊境衝突，在剛過去的周日(12月7日)傳出槍響後，再度白熱化，至今6天已導致至少20人死亡，百餘人受傷，兩國邊界50萬居民被迫逃離。泰柬雙方互控對方挑起暴力，衝突沒有降溫跡象。而早前曾協助斡旋並敦促雙方簽署協議的美國總統川普，再次自信滿滿認為打幾個電話就能解決。至於泰國總理則因為失去國會最大黨支持，週五(12月12日)宣告提前解散國會，明年初將改選。學者認為，泰柬兩國當前民族主義高漲，尤其泰國如今的看守內閣可能會因為政治需要，展現強勢姿態，恐將把衝突帶向增溫循環。

遠方傳來的驚人炮火聲響，導致位處泰國與柬埔寨邊界的小吃店顧客，驚慌奔逃，紛紛躲入防空洞避難，甚至開始收拾家當，撤離邊境危險地帶。因為雙方的邊界戰火，從周日(12月7日)開始又轉向白熱化。

距離美國總統川普，在東協峰會場邊主持的兩國和平協議簽署，僅隔了短短的六周。

泰國國防部發言人 蘇拉薩孔西里：「柬埔寨違反了停火協議。」

柬埔寨國防部發言人 馬利索切塔：「這場泰國軍方發動的殘酷侵略行動，肆意向平民區開火。」

雙方互相指責對方挑起暴力，甚至針對平民區以及醫院等地，展開攻擊。

軍事力量占上風的泰國，還公布自家出動F-16戰機與無人機空襲柬埔寨邊界部分建築物，以及地面坦克與柬方駁火的畫面。

衝突至今持續進入第六天，已造成至少9名士兵與11位平民喪生，上百人受傷，兩國更有超過50萬人，被迫逃離家園。

柬埔寨撤離難民 Ma Korp：「我太害怕了，因為炸彈的爆炸聲太大，所以我沒有帶很多東西。我只帶了五隻雞、兩隻黑鴨、兩隻小狗和一些小東西。」

多數柬埔寨邊境的難民，只能選擇在離邊境比較遠的荒原上搭起帳棚，作為臨時的避難點。但食物與飲水嚴重不足，整場衝突又看不到盡頭，難民擔憂自己就算躲過了戰爭，也躲不過飢餓。

柬埔寨撤離難民 Linh Thoeum：「最重要的是獲得食物。我們只帶了一些短期食物，但如果這場戰爭持續下去，我們的食物就會耗盡。」

至於泰國民眾的避難環境則相對比較好，多數都有政府或者在地機構，提供能遮風避雨的住所，並供應飲食飲水。

美聯社記者：「和他們中的一些人交談後，他們說擔心自己的房子與貴重物品，有些人還擔心自己的寵物。最終，他們能做的只有坐著等待，希望有人或者有事件能結束這場衝突，讓他們能夠回家。」

至於兩個多月前自豪聲稱已為泰國與柬埔寨帶來和平的川普，如今還能繼續發揮作用嗎？

美國總統 川普：「我們已經解決了8場戰爭。想想看，8場戰爭都被解決了。雖然泰國和柬埔寨的問題仍在繼續，我想我得就泰國和柬埔寨的事，打幾個電話，但我們會把這件事重新理順。」

對數十萬泰緬邊境民眾來說，這是一場不知何時才能結束的苦難，但在川普認為，打電話就能解決國家間衝突的自信，在學者看來，卻是導致泰柬兩國衝突情勢持續增溫的主要誘發因素。

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞計畫主任 波林（Gregory Poling）：「目前兩國民族主義情緒高漲。尤其對泰國而言，現任總理實際上是一位看守總理。他承諾在一月底前舉行選舉。因此他有很大的政治動機不想顯得軟弱，不想被美國人壓制，所以我認為，這會演變成很難擺脫的局勢升級循環。」

9月剛以少數派政府狀態就任的泰國總理阿努廷，因為遭國會席次最高的「人民黨」撤回支持，周四(12月11日)晚間向王室遞交提前解散國會並舉行大選的請求，並獲得批准。他此前公開表明，解散國會並不影響泰柬邊境的軍事行動。

泰國總理 阿努廷：「今晚(12月12日)稍晚我將與馬來西亞首相，以及川普總統通話，我會去了解邊境局勢的最新情況。」

儘管領袖間保持通話，但在泰國政壇將進入國會改選前空窗期的情況下，避難民眾憂心情況會加倍複雜。

泰國撤離難民：「現在沒人能決定(泰柬衝突)下一步該怎麼走。」

從半年多前第一輪衝突槍響，到現在的第二輪衝突，對泰緬邊境居民來說，在老家裡平淡安全的日子，恐將成為短期難以企及的奢望。

