6國使節親代言！2025台中購物節10/24-12/25熱烈進行中

眾所矚目、年度消費狂潮來臨！2025台中購物節活動期間10月24日至12月25日，為期2個月，辦理消費登錄抽獎、招募合作店家、舉辦地區主題活動等，今年國際化再升級，邀請來自歐盟、法國、捷克及芬蘭、菲律賓、印尼等6位大使共同拍攝宣傳片，向世界展示台中的多元文化與國際魅力。

延續以往活動熱潮，市府與店家祭出多項優惠，預估有破2萬家店家響應。去年總參與店家24萬、優惠店家1萬家，今年參與程度更甚以往，總參與店家達26萬、優惠店家則翻倍突破2萬家，推出「滿千折百」、「買一送一」及「消費滿額贈好禮」等優惠逾3萬項，只要在「優惠店家」消費，不僅能享受消費好康，還能累積金額5倍送，優惠加倍、中獎機會也加倍！

購物節活動期間來台中消費，不但享有各種優惠，還可帶走豐富獎項！下載「台中通」APP，活動期間消費滿500元，登錄發票或收據即可參加抽獎，天天抽現金3,000元，週週抽現金10萬元，月月抽百萬現金，還可抽百萬汽車，軸再抽精品好宅。

另外，凡於開立收據或指定區域店家消費（大安、石岡、和平、新社、外埔、東勢、神岡、霧峰、大肚、龍井），可享消費金額5倍計，天天辦理「區域消費專屬抽」、「收據專屬抽」現金抽獎活動！設籍台中之市民（須2025年10月24日前設籍）還有「台中市民專屬抽」，趕快下載台中通、綁定載具，消費體驗最便利。

今年除延續天天抽3,000、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月百萬、壓軸抽好宅外，也將加碼9國來回機票，詳細資訊請關注官網或粉專。隨時掌握最新好康動態！

