6地同步見證「蘋果愛美獎」盛況 民眾出板橋轉運站驚喊林心如

【記者林秭渝／台北報導】第一屆「蘋果愛美獎」於今(27日)隆重登場，印象廣告大力支持今天的典禮直播，讓頒獎盛況同步登上雙北、桃園、高雄等6處大型戶外電視牆，讓更多民眾一同見證這場醫美盛會。印象董事長吳秉翔把主軸放在板橋轉運站，除了電視牆是最大尺寸1600吋外，他說：「本身它就在耶誕節的季節內，等下5點開燈就會很多人了。」《壹蘋新聞網》帶大家去直擊各處轉播的盛況。

「蘋果愛美獎」新北板橋轉運站的大型螢幕提供直播，現場新北耶誕城的活動也吸引人潮到場，許多攜家帶眷的人潮遊園同時，紛紛停下腳步觀看愛美獎直播，接近下班時間，人潮開始湧現，更有剛到達的遊客正好看到擔任頒獎嘉賓的林心如，驚呼：「怎麼這麼巧，一到就看到她！」

下午3點，位於臺北市政府轉運站旁大型螢幕看板，熱鬧的忠孝東路基隆路交叉口，行走在路上的民眾紛紛停下腳步抬頭看著由《壹蘋新聞網》主辦的蘋果愛美獎，大家對直播內容充滿興趣，看著螢幕上的明星林心如、徐若瑄及王陽明，嘴裡紛紛跟朋友說著：「他們怎麼那麼瘦！」一邊等待著紅綠燈，一邊看著大螢幕的直播，更有阿伯拿出手機拍下大螢幕留念。

臺北市政府轉運站轉播「蘋果愛美獎」。特勤中心攝

板橋轉運站見見證「蘋果愛美獎」。攝影中心攝

臺北市政府轉運站旁大型螢幕看板，民眾紛紛駐足觀看。攝影中心攝

