6大學生墜浮選槽熔亡根本救不了 中金公佈調查報告

▲東北大學6名學生因格柵板脫落墜入浮選槽，根本無法救援遭熔解而亡。

【記者 張達威／台北 報導】2025年7月23日10時20分許，東北大學6名學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司，烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽，6大學生跌落根本無法救援遭熔解而亡。經過近半年調查，中國黃金集團內蒙古礦業有限公司公佈事故調查報告。該事故造成6人罹難、1人受傷，經調查認定為一起較大生產安全責任事故。報告詳細揭示了事故經過、原因及責任追究等情況。

報告稱，按照實習計劃，東北大學資源與土木工程學院55名師生進入中金內蒙古礦業選礦廠三系列浮選車間現場學習。 10時24分，人員站立的1#浮選機浮選槽上方格柵踏板脫落，1名老師和6名學生共7人墜入浮選槽內。直接原因是事故區域安裝的格柵踏板小於設計尺寸，加裝的支撐槽鋼焊接方式不符合承重鋼結構焊接要求，焊縫長期處於潮濕環境中鏽蝕嚴重，人員偏離安全路線聚集在作業平台，人群荷載超過槽鋼與主梁連接處的焊縫承載力，致使槽鋼和格柵踏板突然脫落，人員墜入被熔燒而死。

廣告 廣告

報告指出，事故發生單位現場安全管理粗放混亂、安全生產管理制度存在漏洞、隱患排查治理流於形式、選礦廠建設期間管理不規範；實習帶隊教師風險意識不強、實習安全預案缺乏針對性；事故相關單位存在違規承攬工程、違法分包工程、督導檢查及監理不力、對安全生產工作重視程度不夠等問題；相關監理機關有未有效督促企業落實安全生產主體責任、統籌安全及發展不夠、監督管理失察、發揮非煤礦產業主管機關作用不力等問題。

事故發生後，內蒙古自治區人民政府成立多部門組成的事故調查小組提級調查，並聘請專家參與事故調查。自治區紀委監委同步進行問責調查。

報告建議對42人追責問責。其中，對事故中涉嫌犯罪的中金內蒙古礦業4人移送司法機關追究刑事責任，目前公安機關已對其採取刑事強制措施；對新巴爾虎右旗應急管理局原局長給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送司法機關審查起訴。此外，對中金內蒙古礦業給予罰款的行政處罰，責令中金集團、東北大學、新巴爾虎右旗人民政府、呼倫貝爾市應急管理局、呼倫貝爾市自然資源局分別向其上級部門作出書面檢查。

報告強調，監理機關要堅持「管業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全」要求，嚴格履行安全監理責任，推動礦場安全專案整治。企業要深刻汲取事故教訓，舉一反三，持續夯實安全生產主體責任，加強安全生產管理。金屬和非金屬礦山選礦廠建設項目要提高建設運作標準。同時，相關生產經營單位及大學要深化實習安全管理、改善緊急應變計畫等措施實際保障實習安全。（照片翻攝中國黃金集團）