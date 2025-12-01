6大常見感冒藥副作用一次看 吃錯恐傷肝、血壓飆升

隨著氣溫驟降，藥局購買感冒藥的民眾明顯增加，但市面上感冒藥成分多元複雜，若使用不當可能導致傷肝、心悸甚至失眠等問題。藥師公會發言人黃彥儒特別整理六大常見感冒藥成分及服用注意事項，協助民眾在緩解症狀的同時避免不必要的副作用。

黃彥儒藥師在社群平台分享，市售感冒藥主要功能是緩解症狀，讓身體能充分休息，提升睡眠品質，進而增強免疫力對抗病毒。然而，感冒藥有些是綜合成分配方，有些則針對特定症狀，民眾往往難以依照自身症狀選擇適合的藥品。

第一種常見成分「解熱鎮痛劑」，如乙醯胺酚（Acetaminophen），主要功效是退燒及緩解疼痛。黃彥儒特別提醒，除了止痛藥和感冒藥外，部分止咳藥及鼻炎藥也含有此成分，若未經專業指示重複使用，可能導致乙醯胺酚過量而傷肝。

第二種成分「抗組織胺」，常見如氯菲安明（Chlorpheniramine），能改善打噴嚏、流鼻水等症狀。由於具有嗜睡效果，服用後不宜開車、騎車或操作危險機械，建議可諮詢藥師選用第二代抗組織胺成分。此外，抗組織胺可能造成排尿困難，有攝護腺肥大問題的長者需特別留意。

第三種「解鼻充血劑」，如消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine），能有效緩解鼻塞，使呼吸道暢通。黃彥儒提醒，這類成分若使用過量，可能引發血壓升高、心悸及失眠等副作用。

第四種「中樞神經興奮劑」，如咖啡因（Caffeine anhydrous），可幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果。黃藥師建議，若平時沒有喝咖啡習慣的民眾，晚上服用可能導致失眠，反而影響感冒恢復。市售常見的止痛加強錠比一般止痛錠多添加咖啡因，因此睡前服用含乙醯胺酚的感冒藥或止痛藥時，應選擇一般錠而非加強錠。

第五種「袪痰劑」，如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate）、水合萜二醇（Terpin Hydrate），能增加呼吸道黏液分泌，稀釋痰液使其易於咳出。

第六種「止咳劑」，如右旋美索芬（Dextromethorphen）、可待因（codeine）、諾司卡賓（Noscapine），都具有緩解咳嗽的效果。黃彥儒指出，有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥適合在感冒接近尾聲、氣管內已無痰液而乾咳時使用。食藥署特別提醒，含可待因成分的藥品禁用於孕婦與未滿12歲兒童，選購時需特別注意。

