6大畫眉NG行為！避開這些誤區讓妝感立刻升級

在追求精緻妝容的道路上，畫眉往往是決定整體妝感成敗的關鍵步驟。然而，許多人在畫眉時容易陷入一些常見的誤區，導致眉毛看起來不自然，或者太濃太淡，影響整體妝容效果。美妝小編要跟女孩們分享，6個常見的「畫眉誤區」，幫助妳避開這些陷阱，讓妝容更精緻。

眉毛的粗細應該與臉型相配合，化妝的時候畫好眉毛也會讓眼神更有精神。圖/123RF圖庫

1.眉毛顏色與髮色不和諧

許多人在選擇眉筆或眉粉時，忽略了眉毛顏色與髮色的協調性。過深或過淺的眉毛顏色都會讓妝容顯得不自然。建議選擇與髮色相近或稍淺一號的眉筆，這樣才能讓眉毛與整體妝容和諧統一。

眉毛的顏色應該自己的跟髮色相近，以及可以稍微淺一點，像是淺咖啡色的眉毛可以配棕色頭髮。圖/123RF圖庫

2.眉毛形狀與臉型不符

眉毛的形狀應根據臉型來設計。例如，圓臉適合稍帶角度的眉形，而長臉則適合平直的眉形。如果眉毛形狀與臉型不符，會讓臉部比例顯得不協調。因此，在畫眉前，先確定適合自己臉型的眉形。

3.忽略眉毛的長度

眉毛的長度應與眼尾位置相呼應。過短的眉毛會讓眼睛顯得無神，而過長的眉毛則會讓臉部比例失衡。畫眉時，應確保眉毛的長度適中，並與眼尾位置保持一致。

4.忽略眉毛的粗細

眉毛的粗細應根據臉型和五官來調整。過粗的眉毛會讓五官顯得過於突出，像兩條毛毛蟲盤據在臉上，放大五官，而過細的眉毛則會讓臉部顯得單薄。通常，眼睛比較大，五官比較立體的女性，可以配上比較粗的眉毛，讓眼神更靈活。但如果是眼睛比較小的女性，眉毛不要太粗，要不然會有壓迫感。

如果裝上很長的厚重睫毛，眉毛就不宜畫得太細，眼妝必須和諧一致。圖/123RF圖庫

5.眉毛邊緣過於生硬

有些人在畫眉時，喜歡將眉毛邊緣描繪得非常清晰，但這樣會讓眉毛顯得不自然。建議使用眉刷將眉毛邊緣輕輕暈開，這樣才能打造出柔和自然的眉毛效果。

6.眉毛與眼妝不協調

眉毛與眼妝的協調性也是影響整體妝感的重要因素。如果眉毛與眼妝風格不符，會讓妝容顯得不協調。舉例來說，如果是派對妝，眼妝畫得很fashion，也可以在眉毛打點亮粉，增加時髦感。

畫眉看似簡單，其實蘊含著許多技巧和細節。只有避開這些常見的「畫眉誤區」，才能讓妝容精緻度大幅提升，讓眉毛成為妝容的點睛之筆。

