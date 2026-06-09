6大系統執行緝毒專案 共查獲犯嫌2225人查扣各級毒品1744公斤
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
高等檢察署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等6大緝毒系統，於3月16日至4月4日，執行「第14波安居緝毒專案」。針對社區供毒藥頭、毒品分裝場所、製造運輸販賣網絡及毒品供應鏈等，進行全面掃蕩。專案期間共搜索963處場所，查獲毒品犯嫌2225人，其中製造、運輸、販賣毒品1035人，法院裁定羈押196人；另外查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處，有效瓦解毒品供應鏈，降低毒品對社區安全的危害。
刑事局表示，新興毒品依托咪酯類，俗稱「喪屍煙彈」。因結合電子煙載體，具有施用便利特性，不僅嚴重危害施用者身心健康，更可能因施用後意識不清、反應遲緩或肌肉不自主抽動等情形，衍生毒駕肇事案件。危害性不僅在於施用者本身，更在於駕駛行為一旦失控，將立即對不特定用路人的生命、身體及財產危害，造成高度危險。
刑事局表示，為強力壓制這類毒品危害，高等檢察署規劃安居緝毒專案，延續「向上溯源、向下刨根、斷絕毒品供應鏈」策略，聚焦打擊依托咪酯類新興毒品，從邊境攔阻、製造分裝、倉儲運輸、販售流通到下游供毒藥頭等，同步出擊。務求在毒品流入社區、校園及民眾生活圈前，即時阻斷。
刑事局表示，保三總隊與橋頭地方檢察署，在第14波安居緝毒專案期間，於關口成功攔獲100公斤第二級毒品依托咪酯，查獲負責報關收貨的潘姓共犯及鄭姓運毒主嫌，阻止大批毒品流入市面。保三總隊接獲情資，運毒集團準備趁農曆春節前貨運量暴增，企圖「混水摸魚」運輸大量毒品，跟監蒐證並結合大數據分析後，鎖定運毒集團冒用高雄知名化工公司名義，以合法化學品，規避海關查驗，企圖走私大量毒品入境。
調查發現，鄭姓主嫌於幕後策劃運毒，以高報酬吸收潘嫌，再指揮潘嫌辦理報關，以及後續領取藏毒貨物事宜。初步估計毒品入境後，約可製成100萬顆依托咪酯「喪屍煙彈」，黑市價值超過新台幣20億元。而潘、鄭2嫌移送偵辦後，均為法院裁定羈押。
刑事局表示，針對近期引發社會高度關注的依托咪酯類毒品，專案特別加強製造、分裝、販賣及運輸環節查緝，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類毒品犯嫌547人，占供給面毒品犯嫌53%；並查獲依托咪酯類製毒工廠及分裝場118處，占查獲製毒場所總數83%，展現聚焦打擊成效。
另外，為防制毒品流入校園及危害青少年，專案亦重點查緝具學生或青少年身分的供毒藥頭，共溯源查獲188人。警政署表示，青少年易受新奇毒品包裝、電子煙及同儕話術吸引，將持續結合校園安全通報及社區情資蒐報，阻絕毒品進入校園及青少年生活圈。
警政署指出，除配合安居緝毒專案，從源頭掃蕩供毒網絡外，也同步強化路面毒駕查緝作為。自去年底起全面運用唾液毒品快篩試劑，並精進取締疑似施用毒品後駕車作業程序，使第一線員警於路檢現場，能即時查處、實施人車分離，將毒駕風險阻絕於事故發生前。統計今年1月至5月，共查緝毒駕案件6730件，顯示新式執法工具發揮成效，守護上萬家庭免於毒駕肇事危害。
照片來源：刑事局提供
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