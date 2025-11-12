6大速食「萬元普發」優惠！比薩買1送3、買千送百 再抽1萬元

生活中心／賴俊佑報導

麥當勞響應萬元普發，7款指定飲品買1送1，麥脆雞腿2件99元(圖／麥當勞提供）

萬元普發開領，各大速食推出超強歲末優惠！麥當勞7大飲品買1送1，還有麥脆鷄腿、大薯2件99元優惠；達美樂4個小披薩+可樂只要888元，再抽1萬元；必勝客外帶買1送3，個人比薩3個199元；爭鮮買電子禮券送100元加菜金；拿坡里6塊炸雞199元；漢堡王漢堡、地瓜薯買1送1，萬元即領即享。

麥當勞7大飲品買1送1 麥脆鷄腿2件只要99元

普發萬元上路！麥當勞即日起至12月9日推出「歲末雙享祭」，包括「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「7大飲品買1送1」等4大優惠。

廣告 廣告

7大飲品買1送1：焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂（中杯）、零卡可口可樂（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）均享買1送1優惠。

早餐雙享 59 元起：薯餅享兩件59元；豬肉滿福堡享兩件69元；現烤焙果享兩件89元；6塊麥克鷄塊享兩件99元。

經典雙享 99 元起：麥脆鷄腿（原味/辣味）、大薯、6 塊麥克鷄塊皆享兩件優惠價99元；四盎司牛肉堡享兩件優惠價149元。

雙人共享 209 元起：指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯，2杯38元飲品，只要209元起。

達美樂推出「1萬披薩」照片任務，完成可抽1萬元。(圖／達美樂提供)

達美樂4個小披薩+可樂只要888元 再抽1萬元

達美樂施展萬元放大魔法！即日起到12月21日，達美樂多組超值披薩優惠套餐，最低只要 359 元起，折扣最高達 65 折。

4個小披薩（經典／招牌系列任選）+1.25L大可樂只要888元；2個大披薩（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條乙份+蝴蝶酥乙份+1.25L 大可樂只要888元；2個小四喜披薩（指定口味任選：海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜）+ 1.25L大可樂只要555元；1 個招牌海鮮四喜奶香火山披薩+ 1.25L大可樂只要359元。

達美樂最寵粉！凡購買指定 888 元方案的消費者，運用4顆披薩排列出「1萬披薩」照，並上傳分享到達美樂社群粉專的活動貼文中，就有機會抽到「達美樂萬元披薩金」；活動共計抽出3名幸運兒。

必勝客外帶買大送大升級為買1送3。(圖／必勝客提供）

必勝客外帶買1送3 個人比薩3個199元

必勝客祭出「普發一萬回饋優惠」系列活動，11月15日至11月30日，外帶買大送大升級為買1送3(外帶買大比薩送大比薩,再送副食、飲料)，外送買大送小升級為買大送大。

即日起至11月30日，個人比薩買1送1(口味可選鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、彩蔬鮮菇、章魚燒、夏威夷)，還有個人比薩3個199元(海鮮、總匯2選1，搭配泡菜燒肉、章魚燒、彩蔬鮮菇、美式臘腸、照燒雞、四小福、夏威夷7選2)。

爭鮮電子禮券「滿千送百」。(圖／爭鮮提供）

爭鮮買電子禮券送100元加菜金

爭鮮11月17日至11月30日推出「萬元放大術 消費券活動」，凡於活動期間購買電子禮券，即享限時加碼回饋！購買1,000元電子禮券可使用1,100元，等於現賺100元；而購買600元電子禮券則可使用630元，同樣享有超值優惠，讓普發金放大更有感，活動期間下載爭鮮APP、加入會員，即可於首頁「電子禮券」專區購買。

此外，11月會員還可同步享受回饋活動，即日起至11月15日，會員於APP「我的票券」可領取總價值190元的折價券組（限領一次）。內容包括滿350折30、滿700折60、滿1,100折100，暖心韓味搭配滿額優惠，吃得越多越划算。

拿坡里內用/外帶大披薩或六塊炸雞特價199元。(圖／拿坡里提供）

拿坡里6塊炸雞199元 漢堡王漢堡、地瓜薯買1送1

拿坡里披薩‧炸雞即日起至11月23日，內用/外帶大披薩或六塊炸雞特價199元。

漢堡王即日起至11月20日推出「好事成雙」加碼優惠券， 西部小華堡買1送1只要109元、地瓜薯買1送1只要69元，雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡199元、火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡111元。

更多三立新聞網報導

颱風泡麵下殺！4大超商「咖啡買1送1、冷凍食品第二件有優惠」

TGI FRIDAYS「1商品」緊急下架！業者認出包：盼向消費者致歉

不怕鳳凰颱風！SOGO今早百人擠爆 週年慶有千萬刷手、外國客也朝聖

颱風囤糧！全聯、家樂福、愛買「水餃買1送1、泡麵半價」現在就有

