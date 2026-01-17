6天工作制、僱16歲工人！美非營利組織曝Labubu「血汗」代工廠

大陸知名潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）人氣公仔Labubu在全球掀起搶購潮，現遭美國非營利組織指控，其主要代工廠商、江西順嘉玩具涉剝削勞工，包括實施6天工作制、僱用16歲工人卻未提供法律要求之特殊保護等。

美非營利組織曝Labubu代工廠涉剝削勞工。（圖／路透）

美國非營利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）日前發布報告指出，在2025年夏、秋兩季，對江西省信豐縣順嘉玩具有限公司（Shunjia Toys Co.， Ltd.）進行深入調查。

調查發現多項關鍵勞工問題，包括加班時間遠超法定限值、大量使用派遣勞工、合約條款不透明、可能存在逃避繳納社會保險的情況、安全培訓不足以及職業健康與安全保障措施缺失。雖然未發現童工現象，但該工廠僱用16歲工人作為長期生產工人，並使其在與成年人相同的條件下工作，而未提供大陸法律規定的特殊保護。

調查也發現，該企業沒有工會或有效的申訴機制，同時普遍存在管理霸凌、言語性騷擾以及員工對生活和餐飲條件的擔憂。

此外，公開資料顯示，該工廠於2024年7月新建，註冊資本270萬美元（約8538 萬元新台幣），設計年產能為1200萬件玩具。然根據調查人員對包裝作業的現場觀察，實際產量似乎遠高於此。

泡泡瑪特人氣公仔Labubu在全球掀起搶購潮。（資料照／新華社）

工廠設有4個包裝車間，每個車間大約有10-15條包裝線。保守估計每條生產線每天可生產3500件玩具，則日產量約18.2萬件。若以工廠普遍實行「每週6天工作制」計算，每年約有300個工作天，年產量將達到約5460萬件，遠超過已公佈的計畫產能。

「中國勞工觀察」呼籲作為Labubu品牌所有者和商業成功的主要受益者，泡泡瑪特應立即採取行動，糾正其供應鏈中的勞動違法行為，賠償受影響的工人，並確保未來的生產符合大陸勞動法和國際公認的勞動標準。

對此，泡泡瑪特回覆英國《衛報》時表示，感謝審查報告中提供的細節，並表示如果指控屬實，將「堅決」要求生產其玩具的公司糾正其做法。

據悉，泡泡瑪特2025年第三季度，公司海外收入成長370%。其中「怪獸」系列（包括Labubu）創造6.7億美元（約211.87億元新台幣）的收入，佔泡泡瑪特同期總收入的34.7%，預估2025全年有望實現27.8億美元（約879億元新台幣）的收入目標。

