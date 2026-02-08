6天湧入58萬人次！台北國際書展閉幕 打平疫情前紀錄

為期6天的2026第34屆台北國際書展今日閉幕，今年書展入場人次達58萬人次，打平疫情前58萬人次紀錄。（林縉明攝）

為期6天的2026第34屆台北國際書展今日閉幕，今年書展入場人次達58萬人次，比起去年書展的57萬人次增加1萬人次，打平疫情前58萬人次紀錄。文化部長李遠宣布，明年書展主題國為捷克，期待未來國與國之間手牽手，一起走向文化交流。

台北國際書展2019年突破58萬人次紀錄，受到疫情影響，2022年回到25萬人次，去年攀升到57萬人次，今年突破58萬人次，回到疫情前高峰的水準。

李遠致詞時表示，書展期間他幾乎天天都來，書展的傳統是總統、行政院長都會來，甚至部會首長、立委也都會到場，這一點讓外國人感到很困惑，問他為什麼政治人物都喜歡來書展，可見在政府政策下，希望透過書展，把世界文化帶進台灣，也把台灣文化帶向世界。

李遠特別感謝今年主題國泰國，在台灣各地做很多廣告、看板宣傳，感受到想把泰國文化跟全世界交流，特別是泰國主題館介紹泰國文化、食物、文學等，讓參觀的人更認識泰國文化。

台北書展基金會執行長凃文貞表示，今年書展國內外有29國、509家出版社參與，748國際專業人士來台、1467名海內外作家參與，辦理超過1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，加上有文化幣加碼、門票全額抵用金加持，平日進場人數的買氣一天比一天好，掀起春節前買書熱潮。

今年台北國際書展整體買氣回溫，多數出版社與獨立出版單位指出，人潮與銷售表現明顯優於往年，文化幣與門票折抵金對消費行為產生實質助益，尤其是青少年與年輕族群縉場與購書比例最顯著，帶動書展平日也熱鬧的新樣貌。

