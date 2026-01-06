6天181件OHCA！冷氣團南下全台急凍 西半部下探10度

消防署統計，去年12月31日至今年1月5日，全國共接獲181件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案。（示意圖／本報資料照片）

大陸冷氣團5日晚間起南下，中央氣象署提醒，6日水氣最多，北部及東北部轉雨，預估6日晚間至7日清晨最冷，西半部低溫10至13度，東半部13至16度。消防署統計，去年12月31日至今年1月5日，全國共接獲181件非創傷性到院前心肺功能停止（OHCA）救護報案，提醒民眾在氣溫驟變期間提高警覺。

消防署統計，OHCA案件數去年12月31日34人、今年1月1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人，6天即累計181件。

更多中時新聞網報導

陳大天登記結婚 叮囑自己要承擔

方志友假E真I人 對劉品言相見恨晚

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙