6家壽險擬試辦在宅急症照護保單 國泰人壽有望搶頭香

國泰金控總經理李長庚今（12）日在股東常會媒體聯訪時被問到，是否參與評估衛福部長石崇良所提，希望壽險業者推出在宅急症照護保單？李長庚表示，在先累積經驗、先滿足客戶需求的想法下，國泰金核心子公司國泰人壽很快會向金管會申請試辦，希望保單可以儘快來上市。

衛福部2024年7月1日推出「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，讓符合條件的居家或機構失能長者，一旦罹患肺炎、尿路感染、軟組織感染等特定急性疾病，可直接在家接受醫療照護，未來可能把癌症也納入。衛福部希望保險業者能夠提供「在宅急症照護」相關給付項目的保單，金管會保險局2024年12月透過壽險公會展開調查，採鼓勵方式，由業者自行決定是否參與。

6 家大公司參與，國壽擬本月率先送件

據瞭解，共有6家大型壽險公司於2025年11月25日回覆，有意願開發「在宅急症照護保險商品」，包括：國泰、富邦、南山、新光、凱基、全球，其中又以國泰人壽動作最快，本（6）月就會向金管會保險局申請試辦。另外，為了控管財務風險，6家公司在保單設計上面，全部採用不保證續保、保障期間1年，至於商品設計要用主約或附約，以及保障項目隨衛福部試辦計畫變動或固定不變，各家作法不一。

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國泰人壽總經理林昭廷今日於媒體聯訪時表示，健保署已經把發生率等相關資料提供給壽險公會，國壽很快就會向保險局送件申請試辦。林昭廷說，衛福部的「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」有訂一些項目，「我們會訂1年期（指保障期間），因為衛福部的試辦計畫項目也一直在改變，所以只能先訂1年然後累積經驗。至於（保費）貴不貴，我覺得是一個對價的關係。現在都沒有這種保單，我想我們應該會是最快的去提出這樣的保單。」

住院手術變門診手術也賠，白內障較明確

另外，隨著科技進步，一些疾病從原本需要住院進行手術，變成門診就可以手術，衍生保險公司不願理賠的爭議，媒體今天問李長庚，衛福部長石崇良曾表示希望放寬認定，如何看待？李長庚說：「客戶權益很重要，但像防疫險的事情不能夠再發生也很重要。所以我想這裡面包括大家集思廣益來思考，到底怎麼樣兼顧各方的利益，也兼顧整個產業的穩健發展。」

李長庚並表示，「沒有人討論被惡用的問題，所以這裡面我覺得不能夠一面倒，因為這裡面有很多那個機制被惡用的東西。」

國泰人壽總經理林昭廷則是提到，現在的理賠實務就有融通機制，住院手術變門診手術，符合可替代性等等條件就可以獲得融通理賠，「我們有一些評估的原則，每一家公司其實都有賠。」媒體也問，目前能夠融通的手術項目並不多，能否針對能夠融通的手術項目明確定義？林昭廷說：「本身這個就是一個很困難的事情，唯一一個我想很明確就是白內障，其他都是case by case（視個案而定）。」

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