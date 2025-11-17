6家虛幣公司踩紅線！違反洗錢防制法 金管會出手「開罰702萬」

財經中心／綜合報導

金管會共開罰6家虛擬資產業者702萬元。（圖／資料照）

金管會今（17）日公布6家虛擬資產業者違反《洗錢防制法》裁罰結果，包括亞太易安特、權勢國際、幣世代等公司，認定客戶審查未落實、交易監控不足、資料保存不全、未申報大額或可疑交易等多項缺失，裁罰金額自50萬至200萬元不等，6家業者共計裁罰702萬元。

以下為6家業者的違規事由與處分內容：

一、亞太易安特科技有限公司

罰鍰：200萬元

違反法條：洗錢防制法第7條第5項、第8條第5項、第12條第4項、第13條第5項。

違反內容：檢查期間未提供合理說明及資料。客戶購買虛擬資產金額與年收入不相當或資金來源不明，未採取合理措施瞭解。客戶地址曾接收涉詐虛擬資產，未確認交易目的。符合可疑交易態樣卻未觸發警示，對遭警方告誡者未重新確認身分，也未評估是否申報STR。未申報50萬元以上大額通貨交易。

二、權勢國際有限公司

罰鍰：150萬元

違反法條：洗錢防制法第8條第5項、第10條第4項、第12條第4項、第13條第5項。

違規內容：客戶身分確認不足，未拒絕受警方告誡者申請，也未排除影像模糊之註冊。未完成姓名檢核即建立業務關係，亦未瞭解客戶建立關係之目的與性質。交易資料紀錄不全。未依規定申報一定金額通貨交易。符合內部可疑交易態樣但未觸發警示，也無調查或紀錄。

三、跨鏈科技股份有限公司

罰鍰：52萬元

違反法條：洗錢防制法第13條第5項、個人資料保護法第48條第2項。

違規內容：已觸發可疑交易警示，卻未儘速檢視是否涉及洗錢或資恐。將客戶個資留存於外部公司系統，缺乏適當資安措施。

四、台灣芷荊有限公司

罰鍰：100萬元

違反法條：洗錢防制法第7條第5項、第8條第5項、第10條第4項。

違規內容：客戶交易審視不完整，身分審查與持續監控不足。可疑交易審查不確實。交易紀錄未完整或資料有誤。對主管機關檢查答覆不實，甚至提供事後補做的交易確認書，涉及規避或妨礙檢查。

五、幣世代科技股份有限公司

罰鍰：50萬元

違反法條：行為時洗錢防制法第7條第5項、第8條第4項。

違規內容：未確認客戶交易是否與年收入相符。姓名檢核及客戶資料蒐集不完整。未依主管機關指引規劃交易監控態樣與門檻。交易紀錄不足以重建完整交易。

六、桑費斯特股份有限公司

罰鍰：150萬元

違反法條：洗錢防制法第8條第5項、第10條第4項、第12條第4項、第13條第5項。

違規內容：未進行客戶風險評估、未辨識及驗證客戶身分、未留存完整交易憑證、未申報一定金額之通貨交易、符合可疑交易態樣但未觸發警示，也無調查作業。

金管會表示，虛擬資產相關業務具高度洗錢與資恐風險，各公司應確實落實客戶審查、交易監控及紀錄保存。對於此次裁罰業者，主管機關將持續追蹤改善情形。

