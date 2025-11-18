6家虛幣公司違洗防法 遭金管會開鍘702萬
虛擬資產業者洗錢防制義務再次亮起警訊。金管會今(17)日公布最新專案金檢結果，共有6家虛擬資產服務提供者(VASP)因未落實客戶身分審查、交易監控與可疑通報等法定義務，遭罰50萬至200萬元不等，金額總計702萬元。值得注意的是，這6家公司中已有5家在9月底被點名「不得再提供虛擬資產服務」，顯示部分業者長期未改善營運缺失，風險已被主管機關列為重大關注事項。
本次金檢是在今(2025)年5月進行，裁罰以當時仍營運的公司為準，多數業者在KYC流程(Know Your Customer)、交易監理及紀錄保存方面的缺失相當普遍，部分甚至出現提供不實資料、事後補做紀錄、未申報大額或疑似洗錢交易等情節，已違反《洗錢防制法》多項規定。
金管會表示，6家業者當中，亞太易安特科技有限公司缺失最為嚴重，開罰200萬元。金檢發現該公司不僅未依規提供檢查資料，對於客戶購買加密資產金額與其年收入明顯不符的情況，未採取合理查核措施，對資金來源不明、疑似涉詐地址等異常交易也未予調查；即便客戶符合可疑交易態樣，也未觸發警示或申報可疑交易報告，更未申報50萬元以上大額現金交易，涉及多重重大缺失。
另一家過去因加密貨幣提款機(BTM)受到市場注意的權勢國際有限公司，也被裁罰150萬元。金管會指出，其客戶身分確認不符合規定，未拒絕受警方告誡者申請帳號，也接受影像模糊無法辨識的註冊資料，甚至未完成姓名檢核便與客戶建立業務關係。其交易資料紀錄也不完整，對一定金額的通貨交易未依規範申報，符合可疑交易態樣時亦未觸發警示或進行調查。
桑費斯特股份有限公司同樣被處以150萬元罰鍰，缺失包括未進行基本的客戶風險評估、未辨識及驗證客戶身分，也未妥善保存交易憑證；對符合可疑交易態樣者未啟動調查程序，且未對一定金額通貨交易進行申報，累積多項違規。
其他3家業者，台灣芷荊有限公司因身分審查不足、交易監控不完整、可疑交易審查不確實等情形，被罰100萬元。金檢更發現其提報主管機關的不實資料中包含事後補做的交易確認書，涉及規避或妨礙檢查，情節嚴重。
跨鏈科技股份有限公司則因已觸發可疑交易警示但未即時檢視，也將客戶個資存放於防護不足的外部系統，不符合《洗錢防制法》及《個人資料保護法》，罰52萬元。幣世代科技股份有限公司則因未確認客戶交易是否與其年收入一致、姓名檢核及資料蒐集不完整、未依主管機關指引設計交易監控態樣與門檻，導致交易紀錄不足以重建完整流程，吃下50萬元罰單。
金管會強調，虛擬資產市場具有高洗錢與資恐風險，業者必須確實履行客戶審查、交易監控及紀錄保存等義務，並依規定申報大額或可疑交易，後續將持續追蹤本次遭裁罰業者的改善情形，強化虛擬資產反洗錢監理，維護金融秩序與市場透明度。
