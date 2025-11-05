6家銀行大到不能倒 這間成為潛在第7家

國內金融體系「大到不能倒」的銀行出爐。金管會公布2025年度系統性重要銀行(D-SIBs)名單，入列的6家銀行與去(2024)年相同，分別為中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行、合作金庫及第一銀行。雖然名單未有變動，但臺灣銀行已逼近4大指標門檻，被列為「潛在第7家」系統性重要銀行。

金管會自2019年起參考國際監理作法，導入D-SIBs制度，以「規模」、「關聯性」、「可替代性」與「業務複雜程度」4大面向，評估銀行體系的重要性。當年首波名單僅有5家業者，2020年增列第一銀行後，連續6年維持相同組成，顯示國內金融市場結構穩定。金管會也邀集央行、財政部與中央存保公司組成專案小組，持續檢視評估架構與風險控管機制。

依規定，經指定為系統性重要銀行者，須自次年起分4年提列額外法定資本2%及內部管理資本2%，以強化抗風險能力。至2025年底止，普通股權益比率、第1類資本比率及資本適足率3項指標，須分別達到11%、12.5%與14.5%。金管會表示，6家D-SIBs截至今(2025)年第1季，3項比率全數提前達成，並已完成「經營危機應變措施」申報及2年期壓力測試，展現資本韌性。

外界關注臺灣銀行是否將成為新成員，金管會指出，依現行4大篩選標準雖未完全達標，但已接近評估門檻，為潛在第7家系統性重要銀行。據統計，臺銀今年第1季普通股權益比率、第1類資本比率與資本適足率分別為14.7%、14.7%與16.94%，已優於最低要求。

金管會強調，系統性重要銀行在金融市場中具有領導性地位，肩負維護金融穩定的重要使命。期許6家D-SIBs繼續在資本管理、公司治理與風險控管等層面帶頭精進，為整體金融體系的穩健運作與社會信任建立更堅實基礎。

