6家銀行試辦ATM防詐 遮臉提款發出嗶嗶聲

為遏止詐騙集團車手透過自動櫃員機(ATM)提領贓款，金管會推動阻詐新措施。國內6家金融機構、500多台ATM試辦導入「臉部遮蔽警示」機制，當提款人配戴口罩、安全帽或墨鏡操作時，系統將發出警示聲響，提醒使用者露出完整臉部，以降低匿名提領風險，並提升後續查緝辨識效果。

根據警政機關偵辦詐騙案件的實務觀察，詐騙集團車手在ATM領取贓款時，經常刻意遮蔽五官，藉此規避鏡頭拍攝與身分比對，增加警方蒐證與追蹤難度，因此建議金融機關研議實施技術性提醒方式，干擾車手操作行為，縮減不法提領空間。

目前參與試辦的金融機構共6家，包含中華郵政，以及中國信託、合作金庫、永豐銀行、兆豐銀行與國泰世華，累計全台已有500多台ATM增設臉部遮蔽警示功能。以全國逾3萬台ATM規模來看，目前設置比例屬初期階段，但隨著車手提款熱點不斷轉移，具備臉部遮蔽偵測與警示功能的ATM占比可望逐步提高。

在實際運作上，當ATM系統辨識到提款人臉部遭遮蔽情形時，機台將透過聲響提醒使用者移除遮蔽物。各金融機構在辨識條件與警示音設計上略有差異，包含音量大小、聲響長短及判斷標準等，並未訂定全國一致規範。原則上以確保臉部五官清楚呈現為主，以利影像辨識與後續查緝。

金管會提醒，民眾若在操作ATM時聽見警示聲響，不須過度緊張，只要配合將口罩、安全帽或墨鏡取下，即可繼續完成提款程序。此外，參與試辦的ATM多半會張貼相關告示，提前說明機制內容，避免民眾誤解為設備異常，或誤以為涉及違規行為。

金管會指出，日前已邀集台灣高等檢察署、內政部警政署及相關銀行業者共同討論，並取得初步共識。目前採取鼓勵方式，由金融機構依據自身風險評估，自行決定是否引進相關機制。在試行階段，ATM以發出警示音提醒為主，暫不會因臉部遮蔽而拒絕民眾提款或轉帳。試辦期程將至6月底，7月起將請參與金融機構彙整試行成果，並與警政署共同檢討成效，作為後續是否擴大推動的重要參考。

