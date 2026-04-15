「6寶」快生了！田馥甄認吳青峰全程陪伴 甜喊：他是重要男人

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（娛樂中心／綜合報導）金曲歌后田馥甄14日久違公開露面，出席啤酒品牌代言活動，狀態亮眼成為全場焦點。她先前才在社群預告將推出第6張專輯，還幽默以「高齡產婦」形容自己，直呼期待「6寶誕生」。被問到好友吳青峰是否參與新專輯製作、甚至「陪產」，她也大方認了，兩人深厚情誼再度引發討論。

田馥甄受訪時坦言，吳青峰在自己人生各個重要階段幾乎從未缺席，不僅是音樂上的夥伴，更是生活中的重要陪伴者。她表示，新專輯製作過程中，兩人依舊維持密切互動，「不只是做音樂，很多生活上的事情，我們也都會陪伴彼此」，語氣自然卻流露深厚情誼。

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談到過去合作與回憶，田馥甄特別提到演唱會與金曲獎的重要時刻。她回憶，演唱會最終場邀請吳青峰擔任嘉賓，兩人合唱〈你在煩惱什麼〉，成為難忘畫面；而在金曲獎舞台上，她也是從對方手中接過獎座，「我人生好多重要時刻都有他」，言語間滿是感謝與珍惜。

面對媒體追問「是否是生命中最重要的男人」，田馥甄先是毫不猶豫點頭承認，隨後又幽默補充，「我生命中重要男人沒幾個，他很輕鬆就可以入圍」，一句話讓現場氣氛瞬間輕鬆，也展現她一貫的率真風格。

此外，對於接下啤酒品牌代言，田馥甄笑說並未特別與前代言人吳青峰討論，但兩人之間本就沒有太多界線，「我們一直都很自然」，顯見彼此關係已超越一般合作夥伴。

睽違一段時間未推出新專輯，田馥甄先前以「6寶」形容新作品，也讓歌迷充滿期待。她坦言，每一張專輯都像是人生的一個階段紀錄，因此特別珍惜這次的創作過程。隨著新專輯即將問世，加上與吳青峰再度攜手的可能性，也讓外界高度關注兩人的音樂火花是否再創經典。

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